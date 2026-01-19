Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür

Galatasaray hem lig hem Avrupa'da zorlu bir maç maratonuna giriyor.



21 Ocak'ta Atletico Madrid ile karşılaşacak olan Cim Bom ardından ligde Karagümrük ile oynayacak.



Devler Ligi'nde Manchester City mücadelesinin ardından da Kayserispor ile karşılaşacak.



Teknik direktör Okan Buruk bu dönemde ligi kayıpsız geçmeyi, Avrupa'daki maçlardan ise en azından 1'ini kazanmayı planlıyor.