Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki play-off şansı yüzde 94!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçları öncesinde Galatasaray ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Yapay zekâ destekli analizlerde, sarı-kırmızılı ekibin Atletico Madrid maçı öncesi tur şansına dair çarpıcı bir oran paylaşıldı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması, 20 ve 21 Ocak tarihlerinde oynanacak 7. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Bu kapsamda Galatasaray, lig etabının 7. haftasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Leroy Sane (AA) YAPAY ZEKADAN GALATASARAY ANALİZİ Foot Meets Data tarafından hazırlanan ve yapay zekâ destekli tahminlere dayanan tabloda, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımların ilk 8 ve ilk 24 içinde yer alma ihtimalleri tek tek analiz edildi. Rapora göre Galatasaray'ın lig etabını ilk 8 içinde tamamlama ihtimali yüzde 0,8 olarak gösterildi. Sarı-kırmızılıların ilk 24 içerisinde yer alma şansı ise yüzde 94 olarak hesaplandı. Galatasaray, lig etabını 9 ile 24. sıralar arasında tamamlaması halinde son 16 turuna kalabilmek için play-off oynayacak.