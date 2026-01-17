Dursun Özbek Gaziantep FK beraberliği sonrası soyunma odasına indi
Trendyol Süper Lig’de sahasında Gaziantep FK’yi konuk eden Galatasaray, mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı. RAMS Park’ta yaşanan puan kaybı, tribünlerde büyük tepkiye neden oldu. Başkan Dursun Özbek, karşılaşmanın ardından soluğu soyunma odasında aldı.
Giriş Tarihi:
Gaziantep FK'nin öne geçtiği golün ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetimi hedef alan istifa tezahüratları yaptı. Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte tepkiler arttı. Tribünlerden, "Aciz yönetim istemiyoruz" ve "Transferler nerede?" sloganları yükseldi.
DURSUN ÖZBEK SOYUNMA ODASINA GİTTİ
Maçın ardından yaşanan gelişmeler üzerine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, soyunma odasına giderek futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi. Başkan Özbek'in bu hamlesi, yaşanan puan kaybı ve tribün tepkilerinin ardından kulüp içinde önemli bir değerlendirme yapıldığı şeklinde yorumlandı.