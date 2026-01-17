Brezilya'dan Torreira için flaş iddia!





GALATASARAY'IN TALEBİ NET



Galatasaray, Lucas Torreira için 20 milyon euro (yaklaşık 124 milyon TL) bonservis bedeli talep ediyor.



29 yaşındaki orta saha oyuncusunun adı son günlerde Gremio ve Atletico Mineiro ile anılırken, ilk resmi hamlenin Gremio'dan geldiği ancak bu teklifin sarı-kırmızılılar tarafından reddedildiği aktarıldı. Atletico Mineiro'nun ilk teklifinin ise 10 milyon euronun altında kaldığı ve Galatasaray'ın bu rakamı yeterli bulmadığı kaydedildi.