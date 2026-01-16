Galatasaray'a sürpriz orta saha! İtalyanlar duyurdu
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray orta saha takviyesi için yoğun mesai harcıyor. Ünlü gazeteci sarı kırmızılıların Parma forması giyen Mandela Keita ile ilgilendiğini duyurdu. İşte detaylar...
Galatasaray, İtalya'da transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.
İtalya'da Kavukcu aracılığıyla temaslar sürerken Cimbom'un "ses getirecek bir transfer" için gizli bir operasyon yürüttüğü öğrenildi.
Galatasaray'ın 9 numara arayışı olmadığı, özellikle orta saha ve hücum hattına taraftarları memnun edecek takviyeler yapmayı planladığı biliniyor.
LİSTEYE YENİ İSİM GİRDİ
Youssouf Fofana, Davide Frattesi, Teun Koopmeiners ve Ederson gibi isimler için çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı ekibin listesine yeni bir ismi dahil ettiği iddia edildi.
Ünlü muhabir Sacha Tavolieri, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Galatasaray'ın transfer listesine eklediği ismi duyurdu.
Tavolieri, Cimbom'un Parma'da forma giyen Belçikalı orta saha oyuncusu Mandela Keita'yı gündemine aldığını belirtti.
PREMIER LİG'DEN DE TALİPLERİ VAR
Mandela Keita'nın İngiltere Premier Lig'den Brighton'ın da ilgisinin bulunduğu geçtiğimiz günlerde Ada basınına gündeme gelmişti.