Galatasaray'a sürpriz orta saha! İtalyanlar duyurdu

Galatasaray, İtalya'da transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. İtalya'da Kavukcu aracılığıyla temaslar sürerken Cimbom'un "ses getirecek bir transfer" için gizli bir operasyon yürüttüğü öğrenildi.

Galatasaray'ın 9 numara arayışı olmadığı, özellikle orta saha ve hücum hattına taraftarları memnun edecek takviyeler yapmayı planladığı biliniyor.