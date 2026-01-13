Galatasaray'da kriz eşiği!



Takvim yapraklarını 2022 yılına çevirdiğimizde Galatasaray, Adana Demirspor, Kayserispor ve Alanyaspor maçlarında peş peşe puan kayıpları yaşamıştı. Okan Buruk, o dönem, "Şampiyon olacağız." demiş ve 14 maçlık seri ile Galatasaray mutlu sona ulaşmıştı.



2023-2024 sezonunda Bayern Münih ve Hatayspor yenilgilerinin ardından Okan Buruk, geri adım atmadı.



Okan Buruk, "Merak etmeyin, şampiyon yine biz olacağız." dedi ve Galatasaray 23 maç yenilmeyip sarı-kırmızılıları bir kez daha lig şampiyonu yaptı.



2024-2025 sezonunda yine bir Süper Kupa hezimeti... Galatasaray, Beşiktaş karşısında 5-0'lık skorla kaybetti. Okan Buruk, "Mayıslar bizim, yine şampiyon olacağız." sözleriyle umut saçtı ve şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılılar, ligde 25 maçlık yenilmezlik serisi yaptı. Ligde Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Galatasaray, 8'de 8 ile şampiyon oldu.

