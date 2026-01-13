Galatasaray'a Bernardo Silva için rakip çıktı!
Como, Manchester City forması giyen ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Bernardo Silva ile ilgileniyor. Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, Bernardo Silva'nın transferini bizzat talep etti.
Manchester City forması giyen Bernardo Silva'ya yeni bir talip çıktı.
FABREGAS'TAN TALEP
Fichajes'te yer alan habere göre, İtalya Serie A ekiplerinden Como, Portekizli futbolcu ile ilgileniyor.
Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, Bernardo Silva'nın transferini bizzat talep etti.
GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDE
Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyor.