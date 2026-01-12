Lemina Fenerbahçe taraftarından özür diledi!





BİR PAYLAŞIM DAHA!



Lemina, daha sonra bir paylaşım daha yaptı. Gabonlu orta saha oyuncusu, ilk paylaşımında taraftarların Fenerbahçe aleyhine yaptığı küfürlü tezahürata gelen tepkilerin ardından, "Ajansım Türkçe bilmiyor. Bunun kötü sözler içerdiğini duydum, bu yüzden hikayeyi sildim. Taraftarlardan, çocuklardan ve kulüp çevresindeki herkesten özür dilerim." ifadelerini kullandı.



Galatasaray forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.

