Davinson Sanchez'in dalya heyecanı





2023 yazında 9 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Kolombiyalı stoper, 2,5 sezonda 69 Trendyol Süper Lig, 11 UEFA Avrupa Ligi, 10 UEFA Şampiyonlar Ligi, 8 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Turkcell Süper Kupa maçına çıktı.



Sanchez, bu derbide de oynaması durumunda Galatasaray kariyerindeki 100. resmi maçında ter dökecek.

