Galatasaray'da Rüdiger gündemi!

Yoluna tüm kulvarlarda son sürat devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.



Galatasaray'da, Real Madrid'li Antonio Rüdiger takip listesinde tutuluyor. İspanyol devinde sözleşmesi sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki savunmacının olası bir transfere olumlu baktığı kaydedildi.



BEDAVA OLURSA ŞİMDİ



Galatasaray'ın bu transfer döneminde stoper için bonservis bütçesi ayırmadığı ancak Rüdiger'in bonservissiz ayrılması durumunda bu transfer için temasa geçeceeği kaydedildi.



Şayet ocak ayında ayrılık olmazsa, yaz transfer döneminde bedavaya kadroya katılması için şimdiden çalışmalara başlanacağı belirtildi.