Galatasaray'da Rüdiger gündemi!
Galatasaray, Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan dünyaca ünlü stoper Antonio Rüdiger'i takip listesine ekledi. Antonio Rüdiger'in transfer görüşmeleri kapsamında sürekli oynama garantisi istediği belirtildi.
Yoluna tüm kulvarlarda son sürat devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Galatasaray'da, Real Madrid'li Antonio Rüdiger takip listesinde tutuluyor. İspanyol devinde sözleşmesi sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki savunmacının olası bir transfere olumlu baktığı kaydedildi.
BEDAVA OLURSA ŞİMDİ
Galatasaray'ın bu transfer döneminde stoper için bonservis bütçesi ayırmadığı ancak Rüdiger'in bonservissiz ayrılması durumunda bu transfer için temasa geçeceeği kaydedildi.
Şayet ocak ayında ayrılık olmazsa, yaz transfer döneminde bedavaya kadroya katılması için şimdiden çalışmalara başlanacağı belirtildi.
VEDALAŞMAYA HAZIR
Antonio Rüdiger bu sezon Real Madrid'de 8 resmi maçta oynadı. Eflatun-beyazlıların kadroda yapılanmaya gitmesi sebebiyle Rüdiger'le vedalaşmaya hazır olduğu belirtildi.
SÜREKLİ OYNAMA GARANTİSİ
Antonio Rüdiger'in transfer görüşmeleri kapsamında sürekli oynama garantisi istediği belirtildi.
Sezonun ikinci yarısında Real Madrid'de forma garantisi olmayan Alman futbolcunun Galatasaray'dan da bu durumu talep edeceği aktarıldı.