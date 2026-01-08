Barış Alper Yılmaz için servet sundular! Yönetimden ret

Bournemouth, 30 milyon Euro'luk teklifle Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını çaldı. Ancak Galatasaray yönetimi rakamı az bularak teklifi geri çevirdi ve rakamın artmasını istedi.Galatasaray, rakamın 40 milyon Euro'nun üzerine çıkmasını istiyor.





25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz, son olarak Trabzonspor ile oynanan Süper Kupa yarı final karşılaşmasında fileleri havalandırmıştı.



Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek yıldız oyuncu bu sezon 23 karşılaşmasında 5 gol atarken 9 kez asist yapma başarısı gösterdi.



Sarı kırmızıların yıldızı Barış Alper Yılmaz, 2021 yılında Keçiörengücü'nde Galatasaray'a 2.1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.