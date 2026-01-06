Nijerya'da Victor Osimhen krizi iddiası! Türkiye'ye dönmek istiyor

Maç içerisinde yaşanan bir pozisyon sonrası Ademola Lookman ile sözlü tartışma yaşayan Osimhen'in, karşılaşmanın ardından soyunma odasından erken çıktığı öne sürüldü. Nijerya basınında yer alan iddialara göre yıldız futbolcu, takım otobüsünde tek başına oturdu ve yanına kimsenin gitmediği belirtildi.

Victor Osimhen (AFP)

"TÜRKİYE'YE DÖNECEK" İDDİASI

Nijerya basını, yaşanan gerginliğin ardından Victor Osimhen'in teknik heyet ve federasyon yetkilileriyle kriz yaşadığını yazdı. Haberde Osimhen'in, milli takımla devam etmek istemediğini ilettiği ve Türkiye'ye döneceğini söylediği iddia edildi. Nijerya Futbol Federasyonu'ndan üst düzey yöneticilerin Osimhen'e ulaşmaya çalıştığı, federasyon başkanının ise yıldız oyuncuyu sakinleştirmek için devreye girdiği aktarıldı.

Bazı federasyon yetkililerinin ise Osimhen'in tansiyonunun düşmesi için bir süre yalnız bırakılmasının doğru olacağı görüşünü savunduğu öne sürüldü.