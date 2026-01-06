Nijerya'da Victor Osimhen krizi iddiası! Türkiye'ye dönmek istiyor
Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Nijerya’nın Mozambik’i 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada iki gol atan Victor Osimhen, maçın önüne geçen bir tartışmayla gündeme geldi. Galatasaraylı yıldız futbolcunun, takım arkadaşı Ademola Lookman ile yaşadığı gerginliğin ardından milli takım geleceğiyle ilgili flaş iddialar ortaya atıldı. Yıldız forvetin Türkiye'ye dönmek istediği öne sürüldü.
Maç içerisinde yaşanan bir pozisyon sonrası Ademola Lookman ile sözlü tartışma yaşayan Osimhen'in, karşılaşmanın ardından soyunma odasından erken çıktığı öne sürüldü. Nijerya basınında yer alan iddialara göre yıldız futbolcu, takım otobüsünde tek başına oturdu ve yanına kimsenin gitmediği belirtildi.
"TÜRKİYE'YE DÖNECEK" İDDİASI
Nijerya basını, yaşanan gerginliğin ardından Victor Osimhen'in teknik heyet ve federasyon yetkilileriyle kriz yaşadığını yazdı. Haberde Osimhen'in, milli takımla devam etmek istemediğini ilettiği ve Türkiye'ye döneceğini söylediği iddia edildi. Nijerya Futbol Federasyonu'ndan üst düzey yöneticilerin Osimhen'e ulaşmaya çalıştığı, federasyon başkanının ise yıldız oyuncuyu sakinleştirmek için devreye girdiği aktarıldı.
Bazı federasyon yetkililerinin ise Osimhen'in tansiyonunun düşmesi için bir süre yalnız bırakılmasının doğru olacağı görüşünü savunduğu öne sürüldü.
NİJERYA BASININDA ÇELİŞKİLİ HABERLER
Öte yandan Nijerya basınından bazı muhabirler, Osimhen'in milli takımı bırakacağına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Yaşananların abartıldığı ve kriz iddialarının doğru olmadığı savunuldu.
GERGİNLİĞİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
Osimhen'in maç sırasında kendisine pas atılmamasına tepki gösterdiği anların görüntüleri Nijerya basınında geniş yer buldu. Yıldız futbolcunun özellikle Ademola Lookman, Onyemaechi ve Akor Adams'a tepki gösterdiği pozisyonların, tartışmanın fitilini ateşlediği belirtildi.