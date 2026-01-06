Cuesta Vasco'da kaldı!





VASCO DA GAMA, CUESTA'YI KADRODA TUTTU



Brezilya temsilcisi, Carlos Cuesta'nın sözleşmesinde yer alan +1 yıllık kiralama opsiyonunu devreye soktu. Bu gelişmeyle birlikte 26 yaşındaki stoperin Vasco da Gama'daki sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldı.



GALATASARAY'A ÖDEME YAPILDI



Vasco da Gama, opsiyonun kullanıldığını Brezilya Futbol Federasyonu'na bildirirken, anlaşma kapsamında Galatasaray'a 1.5 milyon euro ödeme yaptı.

