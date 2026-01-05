PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'ın Ahmed Kutucu planı!

Galatasaray, Ahmed Kutucu için 5 milyon euro bonservis belirleyerek oyuncudan en az zararla çıkmayı hedefliyor.

Galatasaray'ın Ahmed Kutucu planı!
Galatasaray'da beklentilerin altında kalan ancak son oynanan karşılaşmalarda kendisini ufak da olsa gösterebilen Ahmet Kutucu'ya talipler var.

5 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılılar, oyuncunun bonservis bedelini ise 5 milyon euro olarak belirledi.

Galatasaray, Ahmed Kutucu'dan en az zararla çıkmak istiyor.


BU SEZON KUTUCU

Bu sezon Galatasaray formasıyla 8 resmi maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 1 asistlik katkı verdi.