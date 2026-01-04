Berkan Kutlu Galatasaray'dan ayrıldı! Yusuf Demir de gönderilecek
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa'da Trabzonspor ile oynayacakları yarı final maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Buruk, transfer konusunda Berkan Kutlu ile yollarını ayırdıklarını belirterek Yusuf Demir konsuunda da kararlarını verdiklerini söyledi. Sarı kırmızılı ekip paylaştığı veda mesajıyla Berkan'a teşekkür etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa'da Trabzonspor ile oynanacak karşılaşma öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.
BERKAN KUTLU KONYASPOR İLE ANLAŞTI
Tecrübeli teknik adam, Berkan Kutlu'nun takımdan ayrıldığını açıkladı. Buruk, 27 yaşındaki futbolcuya Galatasaray'a verdiği emekler için teşekkür ederken, Berkan Kutlu'nun Konyaspor ile anlaşma sağladığını ifade etti.
RESMEN AÇIKLANDI
Galatasary'dan yapılan açıklamada; "Çocukluk hayalini gerçekleştiren, sarı kırmızılı formayla sahaya çıktığında mücadeleden asla vazgeçmeyen Berkan Kutlu'ya emekleri için teşekkür ediyoruz.
Birlikte kazandığımız başarılar, yaşadığımız mutluluklar her zaman hatırlanacak. Yolun açık olsun!" denildi.
YUSUF DEMİR DE GÖNDERİLİYOR
Okan Buruk ayrıca Yusuf Demir ile de ayrılık kararı alındığını duyurdu. Sarı-kırmızılılarda ara transfer döneminde kadro yapılanmasının bu doğrultuda devam edeceği belirtildi.