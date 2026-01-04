Berkan Kutlu Galatasaray'dan ayrıldı! Yusuf Demir de gönderilecek

Birlikte kazandığımız başarılar, yaşadığımız mutluluklar her zaman hatırlanacak. Yolun açık olsun!" denildi.

Galatasary'dan yapılan açıklamada; "Çocukluk hayalini gerçekleştiren, sarı kırmızılı formayla sahaya çıktığında mücadeleden asla vazgeçmeyen Berkan Kutlu'ya emekleri için teşekkür ediyoruz.

Tecrübeli teknik adam, Berkan Kutlu 'nun takımdan ayrıldığını açıkladı. Buruk, 27 yaşındaki futbolcuya Galatasaray 'a verdiği emekler için teşekkür ederken, Berkan Kutlu'nun Konyaspor ile anlaşma sağladığını ifade etti.

Yusuf Demir (AA)

YUSUF DEMİR DE GÖNDERİLİYOR

Okan Buruk ayrıca Yusuf Demir ile de ayrılık kararı alındığını duyurdu. Sarı-kırmızılılarda ara transfer döneminde kadro yapılanmasının bu doğrultuda devam edeceği belirtildi.