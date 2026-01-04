Berkan Kutlu Galatasaray'dan ayrıldı! Yusuf Demir de gönderielcek

Tecrübeli teknik adam, Berkan Kutlu 'nun takımdan ayrıldığını açıkladı. Buruk, 27 yaşındaki futbolcuya Galatasaray 'a verdiği emekler için teşekkür ederken, Berkan Kutlu'nun Konyaspor ile anlaşma sağladığını ifade etti.

Yusuf Demir (AA)

YUSUF DEMİR DE GÖNDERİLİYOR

Okan Buruk ayrıca Yusuf Demir ile de ayrılık kararı alındığını duyurdu. Sarı-kırmızılılarda ara transfer döneminde kadro yapılanmasının bu doğrultuda devam edeceği belirtildi.