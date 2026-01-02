Udinese Nicolo Zaniolo için kararını verdi! Galatasaray masaya oturacak
Galatasaray’a kiralık giden Nicolo Zaniolo için Udinese cephesinden resmi adım geldi. İtalyan kulübü, bonservis için sarı-kırmızılılarla masada. Yıldız oyuncunun bonservisi alınacak.
Sezon başında Galatasaray'dan Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo'nun geleceği netleşmeye başladı. İtalyan ekibi, yıldız futbolcunun bonservisini almak için resmi görüşmelere başladı.
YÖNETİMDEN ONAY ÇIKTI
Udinese formasıyla düzenli süre bulan ve performans grafiğini yukarı çeken Zaniolo için kulüp yönetiminin satın alma opsiyonuna onay verdiği öğrenildi. Teknik heyetin de oyuncunun takımda kalmasını istediği belirtildi.
GÖKHAN İNLER RESMEN AÇIKLADI
Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, HT Spor'a yaptığı açıklamada transfer sürecine dair dikkat çeken ifadeler kullandı. İnler, Zaniolo'nun transferinin kolay olmadığını vurguladı.
"EFSANE BİR OYUNCU"
Zaniolo hakkında övgü dolu sözler kullanan İnler, "Nicolo Zaniolo efsane bir oyuncu. Onu çok iyi tanıyordum. İtalya'da her zaman göz önünde olan bir futbolcu. Transfer süreci zordu, Galatasaray kolay bırakmak istemedi. Başka kulüplerle yarıştık. Milli takıma dönmek istemesi bu kararda etkili oldu. Bizi tercih etti. Performansı çok iyi, ekstra çalışıyor." dedi.
"GALATASARAY'IN KOLAYLIK SAĞLAMASI GEREK"
Bonservis görüşmelerinin sürdüğünü belirten İnler, "Rakamları açıklayamam ama görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim bütçemiz için bonservis yüksek. Galatasaray'ın da kolaylık sağlaması gerekiyor. Okan Buruk ile de konuşacağız. Performans her şeyin önünde." ifadelerini kullandı.
PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR
Nicolo Zaniolo, bu sezon Udinese formasıyla 16 resmi maçta görev aldı. İtalyan yıldız, bu karşılaşmalarda 5 gol kaydederek takımına önemli katkı sağladı.