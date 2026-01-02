Bayern Münih Victor Osimhen'i geri çevirdi! "İhtiyacımız yok"
Attığı gollerle Galatasaray taraftarının sevgilisi olan Victor Osimhen'in, Bayern Münih'e önerildiği öne sürüldü. Alman temsilcisi ise bu yanıtı "ihtiyacımız yok" sözleriyle geri çevirdi.
Galatasaray formasıyla sergilediği performansla dünya futbolunun en çok konuşulan golcüleri arasına giren Victor Osimhen hakkında Almanya'dan ses getiren bir iddia ortaya atıldı. Nijeryalı yıldızın transferiyle ilgili gelişmeler Avrupa basınında geniş yer buldu.
GALATASARAY BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ
Sarı-kırmızılı kulüp, Victor Osimhen'e yönelik yoğun ilgi sonrası transfer piyasasına net bir mesaj vermişti. Yönetimin, Nijeryalı golcüyü kadroda tutmayı öncelik olarak belirlediği, olası bir ayrılığın ise yalnızca belirlenen bonservis bedelinin karşılanması halinde gündeme gelebileceği ifade edilmişti.
150 MİLYON EURO DEĞER BİÇİLDİ
Avrupa devlerinin radarında bulunan Victor Osimhen için Galatasaray'ın beklentisinin yüksek olduğu aktarılmıştı. Buna göre sarı-kırmızılıların, takımın en değerli oyuncularından biri olarak görülen Osimhen için 150 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedeli belirlediği belirtilmişti.
BAYERN MÜNİH İDDİASI GÜNDEMDE
Tüm bu gelişmelerin ardından Alman basını flaş bir iddia ortaya attı. TZ München'in haberine göre Victor Osimhen, kısa süre önce İngiliz bir menajer aracılığıyla Bayern Münih'e önerildi. Haberde, Nijeryalı golcünün Bundesliga'ya ve Bayern Münih seçeneğine sıcak baktığı bilgisine yer verildi.
ALMANYA'YA DÖNÜŞE SICAK
İddiada, Osimhen'in Almanya'ya dönme fikrine olumlu yaklaştığı ve Bundesliga'da forma giymeye istekli olduğu ifade edildi. Bu durumun, transfer piyasasında dikkatle takip edildiği aktarıldı.
BAYERN CEPHESİNDEN YANIT
Haberde yer alan bilgilere göre Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Osimhen'in temsilcisine mevcut şartlarda Bayern'in böyle bir transfere ihtiyaç duymadığını iletti. Osimhen transferinin, Harry Kane'in sezon sonunda kulüpten ayrılma ihtimali doğması halinde yeniden değerlendirilebileceği kaydedildi.