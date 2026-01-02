Bayern Münih Victor Osimhen'i geri çevirdi! "İhtiyacımız yok"

Galatasaray formasıyla sergilediği performansla dünya futbolunun en çok konuşulan golcüleri arasına giren Victor Osimhen hakkında Almanya'dan ses getiren bir iddia ortaya atıldı. Nijeryalı yıldızın transferiyle ilgili gelişmeler Avrupa basınında geniş yer buldu.

Sarı-kırmızılı kulüp, Victor Osimhen 'e yönelik yoğun ilgi sonrası transfer piyasasına net bir mesaj vermişti. Yönetimin, Nijeryalı golcüyü kadroda tutmayı öncelik olarak belirlediği, olası bir ayrılığın ise yalnızca belirlenen bonservis bedelinin karşılanması halinde gündeme gelebileceği ifade edilmişti.

Victor Osimhen (AA)

150 MİLYON EURO DEĞER BİÇİLDİ

Avrupa devlerinin radarında bulunan Victor Osimhen için Galatasaray'ın beklentisinin yüksek olduğu aktarılmıştı. Buna göre sarı-kırmızılıların, takımın en değerli oyuncularından biri olarak görülen Osimhen için 150 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedeli belirlediği belirtilmişti.