Mauro Icardi'den sözleşme açıklaması!

Galatasaray'da dördüncü sezonunu geçiren Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sezon sonunda bitecek sözleşmesiyle ilgili merak edilenler netleşmeye başladı.

Ara transfer döneminde adı Milan, Roma ve Como gibi İtalyan kulüpleriyle anılan tecrübeli golcünün, sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giymesi neredeyse kesinleşti.

Devre arası tatilini Arjantin'de geçiren Icardi, burada yaptığı açıklamada transferle ilgili herhangi bir gündeminin olmadığını belirterek, tamamen Galatasaray'a odaklandığını ifade etti.

Yeni sözleşme konusunda kendisine resmi bir teklif gelmediğini doğrulayan yıldız futbolcu, sezon sonrasına dair henüz bir plan yapmadığını da sözlerine ekledi.