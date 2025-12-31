PODCAST CANLI YAYIN

Başakşehir Kazımcan Karataş'ı istiyor

Başakşehir, Galatasaray forması giyen sol bek Kazımcan Karataş ile ilgileniyor. Galatasaray forması altında bu sezon 6 maçta süre bulan Kazımcan Karataş, 1 asist yaptı.

Galatasaray'da Eren Elmalı ve Ismail Jakobs'un olmadığı dönemde forma şansını iyi değerlendiren Kazımcan Karataş'a Süper Lig'den talip çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Galatasaray'dan Kazımcan Karataş ile ilgileniyor.



Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcu için iyi bir bonservis teklifinin gelmesi durumunda ayrılığa sıcak bakıyor.

