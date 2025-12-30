Premier Lig'den Roland Sallai'ye yeni talip!

Galatasaray'da sezonun ilk yarısının en iyi performans gösteren isimlerinden birisi Roland Sallai olmuştu.

Kendi bölgesi olmamasına rağmen sağ bekte beklentilerin üzerine çıkan Macar yıldız, milli takım formasıyla da büyük beğeni kazanmıştı. Sallai'nin bu yükselen grafiği sonrası talipleri de hemen arttı.

Geçtiğimiz günlerde Premier Lig kulüplerinden Brentford, Galatasaray'la temasa geçmiş ve Sallai'nin fiyatını sormuştu.

Takımın joker futbolcusunu bırakmak istemeyen yönetim de "30 milyon Euro" yanıtını vermişti.