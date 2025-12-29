Galatasaray'da Eren Elmalı'nın cezası sona erdi!

Hak mahrumiyeti cezası biten Eren Elmalı, Trabzonspor maçı ile birlikte sahalara dönecek.



Cezası nedeniyle oynamayan Eren'in yanı sıra sakatlığı olması sebebiyle Jakobs da sahaya çıkamayınca Kazımcan Karataş formayı sırtına geçirmişti.



18 Ocak'a kadar sürecek olan Afrika Kupası'nda olan Jakobs'un yokluğunda Eren'in, Süper Kupa maçında ilk 11'e girmesi ve Kazımcan'ın da kulübeye dönmesi bekleniyor.