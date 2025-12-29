PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'da Eren Elmalı'nın cezası sona erdi!

Galatasaray'da hak mahrumiyeti cezası sona eren Eren Elmalı, Trabzonspor maçıyla birlikte sahalara dönmeyi hedefliyor.

Hak mahrumiyeti cezası biten Eren Elmalı, Trabzonspor maçı ile birlikte sahalara dönecek.

Cezası nedeniyle oynamayan Eren'in yanı sıra sakatlığı olması sebebiyle Jakobs da sahaya çıkamayınca Kazımcan Karataş formayı sırtına geçirmişti.

18 Ocak'a kadar sürecek olan Afrika Kupası'nda olan Jakobs'un yokluğunda Eren'in, Süper Kupa maçında ilk 11'e girmesi ve Kazımcan'ın da kulübeye dönmesi bekleniyor.

Son dakika: Yalova'da DEAŞ operasyonu sırasında polise ateş açıldı! 3 memur şehit düştü
SDG kaçtığı masanın altında kalacak! Elebaşı Abdi'nin Şam ziyareti ertelendi | Fırat'ın doğusuna entegrasyon yoksa operasyon var
TOKİ 500 bin sosyal konut kuraları bugün başlıyor! İl il takvim netleşti: İşte ilk şehir ve saati
Ünlülerin uyuşturucu ağında "After Parti tüzüğü" ortaya çıktı! 6 maddelik gizli anlaşma: Şifresiz giriş yasak
NEF üzerinden kara para aklayan Erden Timur MASAK'a takıldı!
Fenerbahçe'de 7 ayrılık! İşte yeni takımları
TOKİ 500 bin konut projesinde daireler nasıl olacak? İşte 1+1, 2+1 örnek daireler ve ödeme planı
Galatasaray'dan Osimhen kararı!
Ünlülerin uyuşturucu partisinin adresi ortaya çıktı! Mahmut Uğur Ziylan'ın o villası görüntülendi
Başkan Erdoğan'ın evine konuk olduğu depremzede aile konuştu! "Devletin zirvesini yeni yuvamda ağırladım"
CANLI: Son 4 yılın en zorlu kışı geliyor! Kar ve fırtına alarmı: 60 il beyaza bürünecek
Memur ve emekli zammında son viraj! Ocak artışı için 3 formül masada
Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'den A Haber’de flaş açıklamalar: "Öldürdüyse Kervan için öldürmüş olabilir"
Valiliklerden peş peşe kar tatili haberleri geldi! Bugün hangi illerde okullar tatil edildi?
Entegrasyon yoksa operasyon! SDG'ye alan açmak için sahili karıştırdılar: Başrolde İsrail'in "Gazel'ini okuyan sözde Alevi şeyhi
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı ilk soruda elenerek seyirciyi şaşkına çevirdi!
Trump’tan kritik diplomasi: Önce Putin sonra Zelenskiy
Habertürk'teki narko sapkınlıkta yeni dalga! Veyis Ateş gözaltına alındı: Taner Çağlı Viyana’ya kaçamadan enselendi