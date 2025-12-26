Galatasaray'da Torreira için transfer kararı!
Galatasaray, Boca Juniors'ın ilgisine rağmen Lucas Torreira'yı satmama kararı aldı ve bu durumu oyuncunun menajerine iletti.
Giriş Tarihi:
Galatasaray'da ismi her transfer döneminde Arjantin ekibi Boca Juniors ile anılan Lucas Torreira ile ilgili karar verildi.
Sarı-Kırmızılılar'ın 29 yaşındaki dinamosunun yuvada kalacağı öğrenildi.
Sarı-Kırmızılılar'ın 29 yaşındaki dinamosunun yuvada kalacağı öğrenildi.
İspanyol ve Arjantin basınında yer alan haberlere göre Boca Juniors, Uruguaylı futbolcu için 12 milyon dolarlık bir teklifi gündemine aldı.
Ancak sarı-kırmızılı yönetimin, Torreira'yı herhangi bir bedel karşılığında satmayı düşünmediği belirtildi.
Bu kararın oyuncunun menajerine de iletildiği ifade edildi.