Galatasaray'da Torreira için transfer kararı!





İspanyol ve Arjantin basınında yer alan haberlere göre Boca Juniors, Uruguaylı futbolcu için 12 milyon dolarlık bir teklifi gündemine aldı.

Ancak sarı-kırmızılı yönetimin, Torreira'yı herhangi bir bedel karşılığında satmayı düşünmediği belirtildi.

Bu kararın oyuncunun menajerine de iletildiği ifade edildi.