Galatasaray'da Torreira için transfer kararı!

Galatasaray, Boca Juniors'ın ilgisine rağmen Lucas Torreira'yı satmama kararı aldı ve bu durumu oyuncunun menajerine iletti.

Galatasaray'da ismi her transfer döneminde Arjantin ekibi Boca Juniors ile anılan Lucas Torreira ile ilgili karar verildi.

Sarı-Kırmızılılar'ın 29 yaşındaki dinamosunun yuvada kalacağı öğrenildi.



İspanyol ve Arjantin basınında yer alan haberlere göre Boca Juniors, Uruguaylı futbolcu için 12 milyon dolarlık bir teklifi gündemine aldı.

Ancak sarı-kırmızılı yönetimin, Torreira'yı herhangi bir bedel karşılığında satmayı düşünmediği belirtildi.

Bu kararın oyuncunun menajerine de iletildiği ifade edildi.

