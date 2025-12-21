PODCAST CANLI YAYIN

Yaşayan efsane Mauro Icardi! Gheorghe Hagi'nin rekorunu da kırdı

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri Yunus Akgün, Gabriel Sara ve Mauro Icardi kaydetti. Arjantinli yıldız tarihe geçen isim olmayı başardı.

Yaşayan efsane Mauro Icardi! Gheorghe Hagi'nin rekorunu da kırdı

Kasımpaşa karşısında filelerini havalandıran Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti. Arjantinli yıldız, attığı golle Gheorghe Hagi'ye ait olan rekoru kırdı.

HAGI'Yİ GERİDE BIRAKTI

Mauro Icardi, bu golle birlikte Galatasaray formasıyla Süper Lig'deki gol sayısını 60'a yükseltti. Daha önce rekoru elinde bulunduran Gheorghe Hagi, ligde 59 gol kaydetmişti.

GALATASARAY KARİYERİNDE 93 GOL KATKISI

Sarı-kırmızılı formayla toplam 111 maça çıkan Mauro Icardi, bu karşılaşmalarda 71 gol atarken 22 asist yaptı. Arjantinli yıldız, Galatasaray kariyerinde toplam 93 gole doğrudan katkı sağladı.

