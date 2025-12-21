Lucas Torreira Gaziantep FK maçında yok!
Trendyol Süper Lig’de ilk yarının son haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Lucas Torreira, 68. dakikada Kubilay Kanatsızkuş’a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Uruguaylı yıldız, bir sonraki lig maçında forma giyemeyecek.
Galatasaray, ilk yarının son maçında Kasımapaşa ile karşılaştı.
Aslan'ın yıldızı Lucas Torreira, 68. dakikada sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.
Lucas Torreira, Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında oynanacak Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.