PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray taraftarlarından Mauro Icardi'ye tam destek

Galatasaraylı taraftarlar, maç öncesi ısınma sırasında Arjantinli futbolcu Mauro Icardi’ye yoğun destek gösterdi. Sarı-kırmızılı tribünler, sahaya çıkan tüm futbolcuları tek tek tribüne çağırdı. Yıldız golcüye ise özel pankart hazırlandı.

Giriş Tarihi:
Galatasaray taraftarlarından Mauro Icardi'ye tam destek

Geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılabileceğine dair mesajlar veren Mauro Icardi, taraftarlar tarafından iki kez tribüne davet edildi. Arjantinli santrfor, taraftarların isteğini geri çevirmedi ve iki defa tribünlerin yanına giderek "üçlü" çektirdi.

Mauro Icardi (AA)Mauro Icardi (AA)

SEREMONİDE ÖZEL PANKART

Taraftarların Icardi'ye olan desteği seremonide de devam etti. Galatasaraylı taraftarlar, maç öncesi seremoni sırasında Arjantinli golcü için üzerinde "Bir futbolcudan fazlası. Ruhumuzun bir parçası" ifadelerinin yer aldığı pankart açtı.

Galatasaray - Kasımpaşa | CANLIGalatasaray - Kasımpaşa | CANLI
Galatasaray - Kasımpaşa | CANLI

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Bütçe mesaisinde son gün! TBMM'den kesitler: Dervişoğlu Bahçeli'nin ayağına gitti... Özgür Özel kimlerle tokalaştı?
Uyuşturucu soruşturmasında Cihan Şensözlü dahil 6 şüpheliye tutuklama talep edildi
D&R
Galatasaray - Kasımpaşa | CANLI
Esad dönemi bitti harita değişti: Şara yönetimi haritadan Hatay’ı çıkardı
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: 2025’te FETÖ operasyonlarında bin 601 tutuklama!
Çanakkale'de "dur" ihtarına uymayan sürücü dehşet saçtı! Ters yönde cinayet gibi kaza: 5 ölü 1 yaralı
TAKVİM'de "millete giderim" demişti! Hasan Ufuk Çakır Mersin'de Özgür Özel ve Ağbaba'ya sert daldı: Mezarlıkta rakı içenlere lanet olsun
Güllü'nün kızı Tuğyan cezavindeki ilk gününü anlattı! Sultan Nur'a sitem Ferdi Aydın'a beddua: Tuğberk için ne dedi?
Hatay’da deprem konutları sahasında Murat Kurum'a dikkat çeken mesaj: "Şantiye şefi olarak sizinle gurur duyuyorum"
Tutuklu Fatoş Pınar Türker'in çıplak arandığı iddialarına Başsavcılıktan açıklama
Emekliye ek zam! SSK ve Bağ-kur ile memurların artışı ne olacak? Tabloya bak zammı gör
Güllü soruşturmasında yeni detay! Tuğyan'ı yalanlayan kamera kaydı: Kerwan'a WhatsApp'tan "tek gösterimlik" ne attı?
Önce sağanak sonra lapa lapa kar! Atmosfer sistemi değişti: İstanbul'da aralıksız yağışlar başlıyor
33 yılda bir denk gelen durum bu yıl gerçekleşti! Üç aylar başladı rahmet kapıları sonuna kadar aralandı
Bilal Erdoğan Vav TV'de "vav kuşağı" ile bir araya geldi! Ecdadın mirasıyla geleceğe | Babasının elini öptüğü anı anlattı
Galatasaray'a Süper Lig'den 2 transfer! Golcü de bulundu
Sadettin Saran'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı! "Ne HD rüyalar gördüm, bahçeden hemen toplayıp getir"
Spor yazarları Eyüpspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Kredisi kalmadı"
Oyunculuğu bırakıp şöhrete sırtını döndü! Hababam Sınıfı’nın Bozum Cahit’i şimdi ne yapıyor?