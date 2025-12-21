Galatasaray taraftarlarından Mauro Icardi'ye tam destek
Galatasaraylı taraftarlar, maç öncesi ısınma sırasında Arjantinli futbolcu Mauro Icardi’ye yoğun destek gösterdi. Sarı-kırmızılı tribünler, sahaya çıkan tüm futbolcuları tek tek tribüne çağırdı. Yıldız golcüye ise özel pankart hazırlandı.
Giriş Tarihi:
Geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılabileceğine dair mesajlar veren Mauro Icardi, taraftarlar tarafından iki kez tribüne davet edildi. Arjantinli santrfor, taraftarların isteğini geri çevirmedi ve iki defa tribünlerin yanına giderek "üçlü" çektirdi.
SEREMONİDE ÖZEL PANKART
Taraftarların Icardi'ye olan desteği seremonide de devam etti. Galatasaraylı taraftarlar, maç öncesi seremoni sırasında Arjantinli golcü için üzerinde "Bir futbolcudan fazlası. Ruhumuzun bir parçası" ifadelerinin yer aldığı pankart açtı.