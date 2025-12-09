Galatasaray'dan Hacıosmanoğlu'nun açıklamasına gönderme!
Galatasaray, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarının hemen ardından "Konsantrasyon" paylaşımı yaparak büyük dikkat çekti.
Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun basın toplantısı biter bitmez paylaşımda bulundu.
Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından "Konsantrasyon" paylaşımı yapıldı.
Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı kulübün bu paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu.