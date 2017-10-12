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boş durmuyor! İkinci ligden süper yetenek

Sarı-kırmızılı yönetimin, Ligue 2’de 10 maçta 7 golü bulunan genç yetenek ile ilgilendiği ve Angers’in kapısını çalacağı ifade edildi.

Galatasaray boş durmuyor! İkinci ligden süper yetenek

Sportif Direktörü Cenk Ergün birkaç gün önce yaptığı açıklamada sadece Fransa 1. Ligi değil 2. Ligi de takip ettiklerini açıklamıştı. Sarı-kırmızılı ekibin scoutlarının yakından izlediği isminse Angers'in Ajaccio'ya kiraladığı olduğu iddia edildi. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Angers Başkanı Willy Bernard yaptığı açıklamada, "Pek çok oyuncumuz yakından izleniyor.
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  • 12 Ekim 2017, Perşembe 08:09
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