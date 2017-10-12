Galatasaray boş durmuyor! İkinci ligden süper yetenek

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün birkaç gün önce yaptığı açıklamada sadece Fransa 1. Ligi değil 2. Ligi de takip ettiklerini açıklamıştı. Sarı-kırmızılı ekibin scoutlarının yakından izlediği isminse Angers'in Ajaccio'ya kiraladığı Yoane Wissa olduğu iddia edildi. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Angers Başkanı Willy Bernard yaptığı açıklamada, "Pek çok oyuncumuz yakından izleniyor.