TORBA YASA MADDELERİ İÇERİĞİ 2024: 2. Torba yasa Meclis'ten geçti mi, çıktı mı? Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge!

TORBA YASA MADDELERİ İÇERİĞİ 2024: 2024 yılı, Türkiye için ekonomi ve sosyal politika alanlarında önemli dönüşümlerin yaşanacağı bir dönem olarak dikkat çekiyor. Yeni torba yasa ile vatandaşların hayatını doğrudan etkileyecek önemli düzenlemeler gündeme geliyor. Bu düzenlemeler, emeklilikten sağlık hizmetlerine, prim desteklerinden eğitim alanındaki yeniliklere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Özellikle emeklilik, prim desteği ve 3600 ek gösterge gibi konular, vatandaşların uzun süredir üzerinde durduğu ve beklediği hayati öneme sahip meseleler arasında yer alıyor. Peki 2. Torba yasa Meclis'ten geçti mi, çıktı mı? Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge ne oldu?