TORBA YASA MADDELERİ İÇERİĞİ 2024: 2. Torba yasa Meclis'ten geçti mi, çıktı mı? Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge!

TORBA YASA MADDELERİ İÇERİĞİ 2024: 2024 yılı, Türkiye için ekonomi ve sosyal politika alanlarında önemli dönüşümlerin yaşanacağı bir dönem olarak dikkat çekiyor. Yeni torba yasa ile vatandaşların hayatını doğrudan etkileyecek önemli düzenlemeler gündeme geliyor. Bu düzenlemeler, emeklilikten sağlık hizmetlerine, prim desteklerinden eğitim alanındaki yeniliklere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Özellikle emeklilik, prim desteği ve 3600 ek gösterge gibi konular, vatandaşların uzun süredir üzerinde durduğu ve beklediği hayati öneme sahip meseleler arasında yer alıyor. Peki 2. Torba yasa Meclis'ten geçti mi, çıktı mı? Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge ne oldu?
Torba yasa, ekonomiye yönelik düzenlemelerle vatandaşların hayatını doğrudan etkileyecek önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Hatırlanacağı üzere, 84 maddelik bu yasanın 55 maddesi daha önce onaylanmıştı. Şimdi ise gözler, kalan maddelerin Meclis'ten geçerek yürürlüğe girmesine çevrildi. Özellikle kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği ve SSK Bağ-Kur prim eşitlemesi gibi konular, vatandaşların yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Bu bağlamda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları büyük bir önem taşıyor.
Torba yasanın en çarpıcı gündem maddelerinden biri, ev hanımlarına emeklilik olanağı sağlayacak düzenleme. Bu kapsamda, ev hanımlarına yönelik 3'te 1 prim desteği sağlanacak ve isteğe bağlı sigorta sistemi kurularak emeklilik hakkı tanınacak. Devletin, prim ödemelerinin üçte birini karşılaması da gündemde.
Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği adına, SSK ve Bağ-Kur prim ödeme gün sayılarının eşitlenmesi üzerinde duruluyor. Bu düzenleme, 9000 gün olan prim ödeme süresinin 7200 güne indirilmesini öngörüyor. Böylece, vatandaşların çalışma hayatında daha uzun süre kalabilmesi hedefleniyor.