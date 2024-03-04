RAMAZAN HİLALİ ne zaman, saat kaçta görünecek? 🌒 2024 RAMAZAN HİLALİ için tarih verildi! 🌙 Diyanet açıklaması...

Dünya genelinde Müslümanlar, 11 ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayının başlangıcını belirlemek için hilal görülmeyi bekliyorlar. 2024 yılı için Ramazan hilali görüldü mü sorusu, İslam dünyasında merak konusu haline geldi.
Ramazan ayı, İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan kutsal bir zaman dilimidir. Müslümanlar için oruç ibadeti, Ramazan ayının temel pratiklerinden biridir ve bu ibadet, Ramazan ayının başlangıcında hilalin görülmesiyle başlar.
ORUCA BAŞLAMAK İÇİN HİLALİN GÖRÜLMESİ ŞART MIDIR? DİYANET CEVAPLADI
Ramazan ayında oruç tutabilmek için önce Ramazan ayının başladığını bilmemiz gerekiyor. Hz. Peygamber (s.a.s.) hilali görünce oruca başlamamızı ve bayramı hilali gördüğümüzde kutlamamızı önermiştir. Ancak, bu öneri çıplak gözle hilali görmemiz gerektiği anlamına gelmez. O dönemde insanlar hesap yapma becerisine sahip olmadıkları için gözlemleme yöntemini önermiştir.
Ancak günümüzde teknoloji geliştikçe, astronomik hesaplamalar sayesinde ayın hareketleri daha hassas bir şekilde takip edilebiliyor. Bu nedenle, hilali çıplak gözle görmek yerine hesaplamalarla başlangıç tarihini belirlemek de mümkündür. Önemli olan, orucun hangi gün başlayacağını doğru bir şekilde belirlemektir.