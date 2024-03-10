ORUCU BOZAN DURUMLAR! Ağız spreyi kullanmak, duş almak, diş fırçalamak, aşı olmak orucu bozar mı? Orucu bozmayan durumlar neler?

1 Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç ibadeti de müminlerin odak noktası haline geliyor. Ancak oruç ibadetinin temel unsuru olan yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durma gerekliliği, oruç tutanların dikkat etmesi gereken önemli bir konudur. Bu temel unsurlar dışında yapılan davranışlar da orucun geçersiz olmasına neden olabilir.

2 Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer. Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.