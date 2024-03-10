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ORUCU BOZAN DURUMLAR! Ağız spreyi kullanmak, duş almak, diş fırçalamak, aşı olmak orucu bozar mı? Orucu bozmayan durumlar neler?

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç tutanlar için dikkat edilmesi gereken konular yeniden gündeme geliyor. Oruç tutarken, dinen belirlenmiş bazı durumlar vardır ki bunlar orucun geçersiz olmasına yol açabilir. Peki, ağız spreyi kullanmak, duş almak, diş fırçalamak, aşı olmak orucu bozar mı? İşte orucu bozabilecek durumlar...

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Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 12:28 Güncelleme 10 Mart 2024, 12:28
ORUCU BOZAN DURUMLAR! Ağız spreyi kullanmak, duş almak, diş fırçalamak, aşı olmak orucu bozar mı? Orucu bozmayan durumlar neler? 1

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç ibadeti de müminlerin odak noktası haline geliyor. Ancak oruç ibadetinin temel unsuru olan yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durma gerekliliği, oruç tutanların dikkat etmesi gereken önemli bir konudur. Bu temel unsurlar dışında yapılan davranışlar da orucun geçersiz olmasına neden olabilir.

ORUCU BOZAN DURUMLAR! Ağız spreyi kullanmak, duş almak, diş fırçalamak, aşı olmak orucu bozar mı? Orucu bozmayan durumlar neler? 2

Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer. Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

ORUCU BOZAN DURUMLAR! Ağız spreyi kullanmak, duş almak, diş fırçalamak, aşı olmak orucu bozar mı? Orucu bozmayan durumlar neler? 3

Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir" (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmeli. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur.

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