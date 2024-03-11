Ramazan ayının manevi atmosferi tüm dünyayı sararken, oruç ibadetiyle ilgili birçok soru da akıllarda yer etmeye başlıyor. Özellikle sahura kalkmadan ve niyet etmeden oruç tutmanın kabul olup olmadığı, merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı, oruç ibadetiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, tereddütleri gidermeye yardımcı oluyor. Sahur, oruç tutmaya niyet edenler için tavsiye edilen bir sünnettir. Sahura kalkmadan oruç tutmak dinen caizdir. Özellikle uyanamadığınız durumlarda, sabah uyandığınızda niyet ederek oruca devam edebilirsiniz. Niyet etmeden oruç tutulur mu, kabul olur mu? Sahura kalkmadan sabah uyanıldığında niyet edilir mi? İşte detaylar...
Diyanet İşleri Başkanlığı'na her yıl Ramazan ayında en çok yöneltilen sorulardan biri olan "Niyet etmeden oruç kabul olur mu?" konusu, bu yıl da detaylı bir şekilde ele alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı açıklamalara göre, sahura kalkmadan oruç tutma durumu ve niyet etmeme durumuyla ilgili birkaç önemli hususa dikkat çekildi.
ORUCA NE ZAMAN VE NASIL NİYET EDİLİR?
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).