MSÜ taban-tavan puanları 2023 kadın erkek tablosu! Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Kadın/erkek MSÜ taban ve tavan puanları

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MSÜ Taban Puanları ve Kontenjan Durumu

MSÜ sınav sonuçları ile birlikte adayların en çok merak ettiği konulardan biri de taban puanlar ve kontenjan durumu. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih işlemleri de başlayacak ve öğrenciler, Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için gerekli taban puanları ve kontenjan bilgilerini öğrenecekler.