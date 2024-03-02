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MSÜ taban-tavan puanları 2023 kadın erkek tablosu! Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Kadın/erkek MSÜ taban ve tavan puanları

Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), geçen sene 2 Nisan 2023'te gerçekleştirildi. Yaklaşık 600 bin adayın katıldığı sınavın ardından, 2024 yılı MSÜ sınavları bugün yapıldı. Sınav sonrası gözler MSÜ taban puanları 2023 listesine çevrildi. Adaylar, Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına alım yapılacak kontenjanlar ve geçen yılın taban puanları üzerinden tercihlerini şekillendiriyor. Peki Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Kadın/erkek MSÜ taban ve tavan puanları nedir?

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Giriş Tarihi 02 Mart 2024, 22:01 Güncelleme 02 Mart 2024, 22:01
MSÜ taban-tavan puanları 2023 kadın erkek tablosu! Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Kadın/erkek MSÜ taban ve tavan puanları 1

MSÜ Taban Puanları ve Kontenjan Durumu

MSÜ sınav sonuçları ile birlikte adayların en çok merak ettiği konulardan biri de taban puanlar ve kontenjan durumu. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih işlemleri de başlayacak ve öğrenciler, Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için gerekli taban puanları ve kontenjan bilgilerini öğrenecekler.

MSÜ taban-tavan puanları 2023 kadın erkek tablosu! Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Kadın/erkek MSÜ taban ve tavan puanları 2

MSÜ Taban Puanlarına Genel Bakış

Geçtiğimiz yılın taban puanları, adaylara bu yıl için bir fikir vermek adına önem taşıyor:

  • Hava Harp Okulu (Erkek) SAYISAL: 350,92813
  • Kara, Deniz, Sahil Güvenlik Okulları (Erkek) SAYISAL: 311,56385
  • Kara Harp Okulu (Erkek) EŞİT AĞIRLIK: 313,94375
  • Kara Harp Okulu (Erkek) SÖZEL: 348,02558
  • Hava Harp Okulu (Kadın) SAYISAL: 396,92667
  • Kara, Deniz, Sahil Güvenlik Okulları (Kadın) SAYISAL: 386,50110

Astsubay Meslek Yüksekokulları için genel taban puan ise 286,44629 olarak belirlenmişti.

MSÜ taban-tavan puanları 2023 kadın erkek tablosu! Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Kadın/erkek MSÜ taban ve tavan puanları 3

Milli Savunma Üniversitesi'nde Hangi Bölümler Var?

Milli Savunma Üniversitesi, çeşitli harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları ile geniş bir eğitim yelpazesi sunuyor. Her bir okul ve yüksekokul, öğrencilere farklı alanlarda uzmanlık kazandıracak bölümler içeriyor:

  • Kara Harp Okulu bölümleri arasında Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Makine Mühendisliği gibi mühendislik dalları yer alırken,
  • Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulunda da benzer mühendislik programları sunulmaktadır.
  • Astsubay Meslek Yüksekokulları, ise İşletme Yönetimi, Elektrik, Elektronik Haberleşme Teknolojisi gibi çeşitli teknik ve idari programlarla öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunuyor.

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