İMSAK VAKTİ NEDİR? İmsak vakti ne zaman? Sabah ezanı ile arasındaki fark ne? İşte il il imsak vakitleri...

Mübarek Ramazan ayının gelişiyle birlikte, manevi atmosferin sıcaklığını ve bereketini bir kez daha yaşamaya hazırlanıyoruz. Bu kutsal ay içerisinde, oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlarımız için sahur ve imsak vakitlerinin bilinmesi büyük bir önem arz ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen ve yayımlanan imsak vakitleri sayesinde, ülkemizin her köşesindeki müminler, günün ilk ışıklarıyla birlikte sahura kalkarak oruçlarını niyetlenecekler. İmsak vakti, sabah namazının vakit başlangıcını işaret eder ve oruç tutacak bireyler için sahura kalkmanın ve niyet etmenin son zamanını belirler. Türkiye'nin her bir şehrinde farklılık gösterebilen imsak vakitlerine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sağlamış olduğu bilgiler doğrultusunda uyum sağlamak, oruç ibadetini en doğru şekilde yerine getirebilmek adına oldukça mühimdir. Peki İmsak vakti ne zaman? İMSAK VAKTİ NEDİR? Sabah ezanı ile arasındaki fark ne? İşte il il imsak vakitleri...