İMSAK VAKTİ NEDİR? İmsak vakti ne zaman? Sabah ezanı ile arasındaki fark ne? İşte il il imsak vakitleri...

Mübarek Ramazan ayının gelişiyle birlikte, manevi atmosferin sıcaklığını ve bereketini bir kez daha yaşamaya hazırlanıyoruz. Bu kutsal ay içerisinde, oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlarımız için sahur ve imsak vakitlerinin bilinmesi büyük bir önem arz ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen ve yayımlanan imsak vakitleri sayesinde, ülkemizin her köşesindeki müminler, günün ilk ışıklarıyla birlikte sahura kalkarak oruçlarını niyetlenecekler. İmsak vakti, sabah namazının vakit başlangıcını işaret eder ve oruç tutacak bireyler için sahura kalkmanın ve niyet etmenin son zamanını belirler. Türkiye'nin her bir şehrinde farklılık gösterebilen imsak vakitlerine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sağlamış olduğu bilgiler doğrultusunda uyum sağlamak, oruç ibadetini en doğru şekilde yerine getirebilmek adına oldukça mühimdir. Peki İmsak vakti ne zaman? İMSAK VAKTİ NEDİR? Sabah ezanı ile arasındaki fark ne? İşte il il imsak vakitleri...
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar için imsak vakiti büyük bir önem taşımaktadır. İmsak, sahur sonrası sabah ezanıyla birlikte yeme ve içmeyi bırakma zamanını işaret eder. Kelime anlamıyla "tutmak" veya "bir şeyden el çekmek" olan imsak, oruç tutacak kişilerin gün boyunca yiyecek ve içeceklerden uzak durmalarını sağlar.
İmsak, İslamiyet öncesi dönemlerde de kullanılan ve nefsine hakim olma, bir şeyi yapmamak anlamına gelen bir kelime olarak karşımıza çıkıyor. İslamiyet'in getirdiği anlam ve uygulamalarla birlikte imsak, özellikle Ramazan ayında oruç tutacak olan Müslümanların, sahur yaparak gün boyu sürecek olan açlık ve susuzluk durumuna hazırlandıkları vakit olarak belirlenmiştir.
İmsak ve Sabah Ezanı Arasındaki Fark
İmsak ve sabah ezanı, birbirleriyle sıkı sıkıya bağlantılı olmakla birlikte tamamen aynı anlamlara gelmez. İmsak vakti, gecenin son bulduğu ve sabah namazı vaktinin başladığı anı ifade eder. Bu vaktin girmesiyle birlikte oruç tutacak bireyler, yeme ve içme gibi bazı temel ihtiyaçlardan vazgeçerler. Öte yandan, sabah ezanı, imsak vaktinden yaklaşık 30 ya da 45 dakika sonra okunur ve sabahın başlangıcını simgeler.