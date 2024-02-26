Ev alacakların gözü ilk evim kredisinde! İlk evim kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak?

İlk evini alacak vatandaşlar için heyecan verici bir gelişme var: Hükümet, ilk kez ev sahibi olacak bireylere yönelik cazip bir kredi paketi hazırlıyor. Bu kapsamda, yüzde 1.20 gibi rekabetçi bir faiz oranı ile ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuluyor. Peki, bu yeni kredi paketi ne zaman hayata geçirilecek, başvuru şartları neler ve ödeme planı nasıl olacak? Düşük faizli ilk evim kredisi ne zaman çıkacak, şartları neler ve kimler kredi alabilir? İşte, detaylar...