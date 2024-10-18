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HAVA DURUMU | Kara kış kapıya dayandı! Meteoroloji'den birçok ile kar ve sağanak uyarısı! Peki o iller hangileri...

Geçen hafta yazdan kalma günlerin yaşandığı ülkemizde sıcaklıklar günden güne düşmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu raporu yayımladı ve peş peşe uyardı. Ülke genelinde soğuk hava etkisini göstermeye başlarken yüksek kesimlere ise o çok özlenilen kar yağışı yağmaya başladı. Diğer yandan İstanbul başta olmak üzere bazı iller için sağanak yağışı uyarısı yapılırken, İç Ege ve İç Anadolu'da don hadisesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Peki o iller hangileri? İşte il il hava durumu tahminleri...

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Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 20:17 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 20:57
HAVA DURUMU | Kara kış kapıya dayandı! Meteoroloji’den birçok ile kar ve sağanak uyarısı! Peki o iller hangileri...

Meteoroloji, yeni hava durumu haritası yayımladı. Ülke genelinde soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Yüksek kesimlerde kar yağışı başlarken, bazı illerde Zirai don olabileceği için dikkatli ve tedbirli olunması konusunda art arda uyarılar yapıldı.

HAVA DURUMU | Kara kış kapıya dayandı! Meteoroloji’den birçok ile kar ve sağanak uyarısı! Peki o iller hangileri...

YÜKSEK KESİMLERE KAR YAĞDI

Muş'ta yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı. Kentte etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kar nedeniyle 2 bin 600 rakımlı Çavuştepe mevkisi ve Kurtik Dağı'nın zirvesi beyaza büründü. Köylülerden Mehmet Emin Koç, Muş'un yüksek kesimlerine kar yağdığını söyledi.

Muş'un kar memleketi olduğunu ifade eden Koç, "Kar biraz erken yağdı. Havalar da soğudu ama kar berekettir." dedi.

HAVA DURUMU | Kara kış kapıya dayandı! Meteoroloji’den birçok ile kar ve sağanak uyarısı! Peki o iller hangileri...

KUVVETLİ RÜZGAR VE SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Düzce'de kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu. Kentin Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Akçakoca'da kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizdeki dalga boyu yaklaşık 5 metreye ulaştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce geçişinde sis etkili oldu. Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Seymenler ve Bakacak mevkilerinde sis, görüş mesafesini düşürdü.

Karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürdü.

Balıklı, Pürenli, Kardüz, Sinekli ve Samandere yaylaları, yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

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