HAVA DURUMU | Kara kış kapıya dayandı! Meteoroloji’den birçok ile kar ve sağanak uyarısı! Peki o iller hangileri...

Meteoroloji, yeni hava durumu haritası yayımladı. Ülke genelinde soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Yüksek kesimlerde kar yağışı başlarken, bazı illerde Zirai don olabileceği için dikkatli ve tedbirli olunması konusunda art arda uyarılar yapıldı.

YÜKSEK KESİMLERE KAR YAĞDI Muş'ta yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı. Kentte etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kar nedeniyle 2 bin 600 rakımlı Çavuştepe mevkisi ve Kurtik Dağı'nın zirvesi beyaza büründü. Köylülerden Mehmet Emin Koç, Muş'un yüksek kesimlerine kar yağdığını söyledi. Muş'un kar memleketi olduğunu ifade eden Koç, "Kar biraz erken yağdı. Havalar da soğudu ama kar berekettir." dedi.