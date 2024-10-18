HAVA DURUMU | Kara kış kapıya dayandı! Meteoroloji’den birçok ile kar ve sağanak uyarısı! Peki o iller hangileri...

Meteoroloji, yeni hava durumu haritası yayımladı. Ülke genelinde soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Yüksek kesimlerde kar yağışı başlarken, bazı illerde Zirai don olabileceği için dikkatli ve tedbirli olunması konusunda art arda uyarılar yapıldı.
YÜKSEK KESİMLERE KAR YAĞDI
Muş'ta yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı. Kentte etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Kar nedeniyle 2 bin 600 rakımlı Çavuştepe mevkisi ve Kurtik Dağı'nın zirvesi beyaza büründü. Köylülerden Mehmet Emin Koç, Muş'un yüksek kesimlerine kar yağdığını söyledi.
Muş'un kar memleketi olduğunu ifade eden Koç, "Kar biraz erken yağdı. Havalar da soğudu ama kar berekettir." dedi.
KUVVETLİ RÜZGAR VE SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Düzce'de kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu. Kentin Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Akçakoca'da kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizdeki dalga boyu yaklaşık 5 metreye ulaştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce geçişinde sis etkili oldu. Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Seymenler ve Bakacak mevkilerinde sis, görüş mesafesini düşürdü.
Karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürdü.
Balıklı, Pürenli, Kardüz, Sinekli ve Samandere yaylaları, yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.