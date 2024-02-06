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En güzel resimli Miraç Kandili mesajları! Güncel kandil mesajları... Sevdiklerine hemen yolla!

Miraç Kandili, Müslümanların ruhani bir yolculuğa çıktıkları, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in semaya yükselişini kutladıkları müstesna bir gecedir. Takvim.com.tr olarak, bu özel günün anlamını paylaşmak ve tüm takipçilerimizin Miraç Kandilini kutlamak istiyoruz. Bu vesileyle, sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz, kalpleri ısıtacak en güzel Miraç Kandili mesajlarını derledik.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 08:53 Güncelleme 06 Şubat 2024, 08:53
En güzel resimli Miraç Kandili mesajları! Güncel kandil mesajları... Sevdiklerine hemen yolla! 1

Miraç Kandili, İslam inancında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in semaya yükseldiği ve Yüce Allah'la buluştuğu gece olarak bilinir. Bu gecede, Müslümanlar ibadetlerini artırır, dua ve niyazlarda bulunurlar. Miraç, sadece fiziksel bir yükselişi değil, aynı zamanda manevi bir yükselişi de simgeler. Bu özel gece, müminlere Allah'a olan yakınlıklarını artırma ve ruhani bir yolculuğa çıkma fırsatı sunar.

En güzel resimli Miraç Kandili mesajları! Güncel kandil mesajları... Sevdiklerine hemen yolla! 2

Miraç Kandili Mesajları

Bu özel gecede sevdiklerinize gönderebileceğiniz, dualı, resimli ve yeni Miraç Kandili mesajları:

  • "Bu gece, yüreklerimizin ibadetle çarptığı, gönüllerimizin bir olduğu mübarek Miraç Kandiliniz olsun!"

En güzel resimli Miraç Kandili mesajları! Güncel kandil mesajları... Sevdiklerine hemen yolla! 3

  • "Miraç Kandili'nde, dualarla dolu bir gece geçirmek dileğiyle. Rabbim tüm dualarımızı kabul eylesin."

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