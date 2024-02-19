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En dikkatli insanları ortaya çıkaran IQ testi! 5 havucu 21 saniyede bulan hedefi 12'den vuruyor

Görsel bulmacalar, hem eğlenceli zaman geçirmemize olanak tanır hem de görsel zekamızı geliştirmemize yardımcı olur. Bu kez karşınızda, sosyal medyada büyük ilgi gören ve Dudolf tarafından tasarlanan bir bulmaca var. Bu bulmacada, sansarların arasına ustalıkla serpiştirilmiş 5 havucu bulmanız gerekiyor. Ancak bu görev düşündüğünüzden çok daha zor olabilir. Peki, sansarların arasındaki bu 5 havucu görebilecek misiniz? Haydi, görsel algı yeteneklerinizi test edin ve bulmacayı çözmeye başlayın.

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 16:26 Güncelleme 19 Şubat 2024, 16:26
En dikkatli insanları ortaya çıkaran IQ testi! 5 havucu 21 saniyede bulan hedefi 12’den vuruyor 1

Dudolf'un sansarlar ve havuçlar temalı bu görsel bulmacası internet kullanıcıları arasında oldukça popüler oldu. Kullanıcılar, sansarların arasına gizlenmiş havuçları bulmaya çalışırken eğlenceli anlar yaşadı ve bir yandan da zekalarını zorladı. Kısa sürede bu havuçları bulabilenler kendilerini bir nevi zeka testinin zirvesinde buldu. Şimdi sıra sizde; bakalım siz bu zorlu testte ne kadar başarılı olacaksınız?

En dikkatli insanları ortaya çıkaran IQ testi! 5 havucu 21 saniyede bulan hedefi 12’den vuruyor 2

BULMACADA BAŞARIYA ULAŞMANIN İPUÇLARI

Aynı Renk Tonları: İlk bakışta, resimde birbirine çok benzeyen ve aynı renk tonlarına sahip sansarlar dikkatinizi çekecek. Bu, havuçları bulmanızı zorlaştıran bir faktör.

En dikkatli insanları ortaya çıkaran IQ testi! 5 havucu 21 saniyede bulan hedefi 12’den vuruyor 3

Detaylara Odaklanın: Havuçları bulabilmek için, sansarların arasındaki farklı detaylara dikkatlice bakmanız gerekiyor. Küçük ipuçlarını kaçırmamak için görseli dikkatle inceleyin.

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