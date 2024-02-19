En dikkatli insanları ortaya çıkaran IQ testi! 5 havucu 21 saniyede bulan hedefi 12'den vuruyor

Görsel bulmacalar, hem eğlenceli zaman geçirmemize olanak tanır hem de görsel zekamızı geliştirmemize yardımcı olur. Bu kez karşınızda, sosyal medyada büyük ilgi gören ve Dudolf tarafından tasarlanan bir bulmaca var. Bu bulmacada, sansarların arasına ustalıkla serpiştirilmiş 5 havucu bulmanız gerekiyor. Ancak bu görev düşündüğünüzden çok daha zor olabilir. Peki, sansarların arasındaki bu 5 havucu görebilecek misiniz? Haydi, görsel algı yeteneklerinizi test edin ve bulmacayı çözmeye başlayın.