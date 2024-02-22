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Bugün A101 Aktüel Ürünler Kataloğu Geldi: Fiyatlar 14,90 TL, 29,90 TL ve 119 TL 'ye Düştü!

A101, 22 Şubat 2024 Perşembe günü itibarıyla geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğu ile alışveriş severlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Her hafta olduğu gibi, bu hafta da teknoloji dünyasının en yeni ürünlerinden, evinizin her köşesini güzelleştirecek ev gereçlerine; mutfakta hayatınızı kolaylaştıracak aletlerden, yatak odanızı baştan yaratacak mobilyalara kadar geniş ve çeşitli bir ürün yelpazesi sunuyor. Kalite ve uygun fiyatı bir arada arayanların vazgeçilmez adresi olan A101, indirimli fiyatlarıyla evinizi yenilemenin veya teknolojiyi yakından takip etmenin en ekonomik yolunu sunuyor.

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 11:53 Güncelleme 22 Şubat 2024, 11:50
Bugün A101 Aktüel Ürünler Kataloğu Geldi: Fiyatlar 14,90 TL, 29,90 TL ve 119 TL ’ye Düştü! 1

A101'in bu haftaki kataloğu, müşterilere kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunma konusunda iddialı bir seçenek oluşturuyor. Teknolojiden ev gereçlerine, her bütçeye uygun ürünler bu katalogda yer alıyor.

Bugün A101 Aktüel Ürünler Kataloğu Geldi: Fiyatlar 14,90 TL, 29,90 TL ve 119 TL ’ye Düştü! 2

Teknoloji ve Elektronik Ürünlerde Büyük İndirim

  • Onvo 55" Ultra HD Webos Ultra HD 2.0 Smart Led Tv: 11.999 TL
  • Toshiba 55" Ultra HD QLED Android Tv: 19.999 TL
  • TCL 30 SE Cep Telefonu: 4.799 TL

Bugün A101 Aktüel Ürünler Kataloğu Geldi: Fiyatlar 14,90 TL, 29,90 TL ve 119 TL ’ye Düştü! 3

Ev Gereçleri ve Mutfak Aletleri

  • SEG Mekanik Silindirik Termosifon: 4.799 TL
  • Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 3.999 TL
  • Kiwi Elektrikli Süpürge: 1.199 TL
  • Aprilla Şarjlı Saç Kesme Makinesi: 349 TL

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