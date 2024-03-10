2024 Ramazan İmsakiyesi 30 Günlük: Sahur ve İftar Saatleri (81 il tüm liste) Sahura ne zaman kalkılacak? Hangi ilde en uzun, hangi ilde en kısa oruç tutulacak?

Ramazan ayı tüm bereketiyle geldi çattı! "Ramazan-ı şerifteki bir oruç, bin oruçtan üstündür" anlayışıyla milyonlarca Müslüman 11 Mart Pazartesi günü ilk sahuruna kalkacak. Peki, hangi ilde en uzun, hangi ilde en kısa oruç tutulacak? İftar ve sahur saatleri belli oldu mu? Tüm iller için 30 günlük iftar ve sahur saatlerini öğrenmek ve Ramazan'a dair her şeye hakim olmak için haberimizi okumaya devam edin!

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11 Mart Pazartesi ilk imsakın Iğdır'da saat 04.52'de, son imsakın Çanakkale'de saat 06.02'de olacak. Ankara'da ilk iftar saat 18:58'de İstanbul'da ilk iftar saat 19:13'te, İzmir'de ilk iftar saat 19:21'de yapılacak.

İlk iftarın 18.13'te Iğdır'da, son iftarın 19.24'te Çanakkale'de yapılacak. Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun, Zonguldak ve Sinop'ta 13 saat 23 dakika ile en uzun, Adana, Antalya, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, Kilis, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da ise 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutulacak.

Ramazanın son günü olan 9 Nisan'da ilk iftarın Hakkari'de saat 18.42'de, son iftarın ise Edirne'de 19.55'te yapılacak. Son gün Sinop'ta 14 saat 51 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 30 dakikayla en kısa süreyle oruç tutulacak