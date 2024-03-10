SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Fotohaberleri

2024 Ramazan İmsakiyesi 30 Günlük: Sahur ve İftar Saatleri (81 il tüm liste) Sahura ne zaman kalkılacak? Hangi ilde en uzun, hangi ilde en kısa oruç tutulacak?

Ramazan ayı yaklaşırken Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı imsakiyesini yayımladı. 81 ilin sahur ve iftar saatleri belli oldu. Arama motorlarında sıklıkla "İstanbul, Ankara ve İzmir'de iftar ve sahur saatleri kaç? En uzun ve en kısa oruç hangi illerde tutulacak?" sorularına yanıt aranıyor. Bu yıl Ramazan'ın ilk günü 11 Mart 2024 Pazartesi gününe denk geliyor. İşte tüm illerin 30 günlük Ramazan İmsakiyesi haberimizde...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 10:19 Güncelleme 10 Mart 2024, 10:20
2024 Ramazan İmsakiyesi 30 Günlük: Sahur ve İftar Saatleri 81 il tüm liste Sahura ne zaman kalkılacak? Hangi ilde en uzun, hangi ilde en kısa oruç tutulacak? 1

Ramazan ayı tüm bereketiyle geldi çattı! "Ramazan-ı şerifteki bir oruç, bin oruçtan üstündür" anlayışıyla milyonlarca Müslüman 11 Mart Pazartesi günü ilk sahuruna kalkacak. Peki, hangi ilde en uzun, hangi ilde en kısa oruç tutulacak? İftar ve sahur saatleri belli oldu mu? Tüm iller için 30 günlük iftar ve sahur saatlerini öğrenmek ve Ramazan'a dair her şeye hakim olmak için haberimizi okumaya devam edin!

2024 Ramazan İmsakiyesi 30 Günlük: Sahur ve İftar Saatleri 81 il tüm liste Sahura ne zaman kalkılacak? Hangi ilde en uzun, hangi ilde en kısa oruç tutulacak? 2

11 Mart Pazartesi ilk imsakın Iğdır'da saat 04.52'de, son imsakın Çanakkale'de saat 06.02'de olacak. Ankara'da ilk iftar saat 18:58'de İstanbul'da ilk iftar saat 19:13'te, İzmir'de ilk iftar saat 19:21'de yapılacak.

İlk iftarın 18.13'te Iğdır'da, son iftarın 19.24'te Çanakkale'de yapılacak. Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun, Zonguldak ve Sinop'ta 13 saat 23 dakika ile en uzun, Adana, Antalya, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, Kilis, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da ise 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutulacak.

Ramazanın son günü olan 9 Nisan'da ilk iftarın Hakkari'de saat 18.42'de, son iftarın ise Edirne'de 19.55'te yapılacak. Son gün Sinop'ta 14 saat 51 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 30 dakikayla en kısa süreyle oruç tutulacak

2024 Ramazan İmsakiyesi 30 Günlük: Sahur ve İftar Saatleri 81 il tüm liste Sahura ne zaman kalkılacak? Hangi ilde en uzun, hangi ilde en kısa oruç tutulacak? 3

İSTANBUL İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ

İstanbul'da ilk sahur 05:51'de, ilk iftar ise 19:13'te açılacak

ANKARA İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ

Ankara'da ilk sahur 05:36'da, ilk iftar ise 18:58'de açılacak

İZMİR İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ

İzmir'de ilk sahur 06:01'de, ilk iftar ise 19:21'de açılacak

SON DAKİKA