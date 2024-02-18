2024 Marmaray Durakları İsimleri - İstanbul Marmaray Durak Haritası, Hat Güzergahı, Ücretleri ve Tren Saatleri

2024 yılı itibarıyla İstanbul'un iki yakasını birleştiren Marmaray, Halkalı'dan Gebze'ye kadar uzanan 43 durakla şehrin ulaşım ağında kritik bir role sahip. Avrupa'dan Asya'ya kesintisiz bir geçiş imkanı sunan bu sistem, yüksek kapasitesi ve hızlı servisi ile öne çıkarak, İstanbul'da toplu taşımanın vazgeçilmezlerinden biri haline gelmiştir. Halkalı, Yenikapı, Üsküdar, Sirkeci, Gebze gibi önemli merkezlerden geçen Marmaray, şehrin işlek lokasyonlarını birbirine bağlayarak vatandaşlara zaman kazandırıyor. İşte 2024 yılında güncellenen Marmaray durak isimleri ve çalışma saatleri:
Marmaray'ın sunduğu geniş istasyon yelpazesi, vatandaşların İstanbul içindeki seyahatlerini kolaylaştırıyor. Halkalı ve Gebze arasındaki geniş hat üzerinde yer alan duraklar arasında; Bakırköy, Bostancı, Pendik, Kartal ve Küçükçekmece gibi şehrin yoğun noktaları bulunuyor. Bu duraklar, hem Avrupa hem de Anadolu yakasındaki vatandaşlara hizmet vererek, şehir içi ulaşımı daha erişilebilir hale getiriyor.
Bu istasyonlar, İstanbul'un en işlek ve önemli bölgelerine kolay erişim sağlayarak, günlük yaşamı kolaylaştırıyor.
Zeytinburnu ve Pendik arasında seyahat etmek isteyen vatandaşlar için, Zeytinburnu İstasyonu'ndan Pendik İstasyonu'na kadar olan hat, kesintisiz bir ulaşım alternatifi sunuyor. Benzer şekilde, Ataköy İstasyonu'ndan başlayıp Pendik İstasyonu'nda son bulan rota da, şehrin farklı noktaları arasında hızlı geçiş yapma imkanı veriyor.