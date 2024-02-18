2024 Marmaray Durakları İsimleri - İstanbul Marmaray Durak Haritası, Hat Güzergahı, Ücretleri ve Tren Saatleri

2024 yılı itibarıyla İstanbul'un iki yakasını birleştiren Marmaray, Halkalı'dan Gebze'ye kadar uzanan 43 durakla şehrin ulaşım ağında kritik bir role sahip. Avrupa'dan Asya'ya kesintisiz bir geçiş imkanı sunan bu sistem, yüksek kapasitesi ve hızlı servisi ile öne çıkarak, İstanbul'da toplu taşımanın vazgeçilmezlerinden biri haline gelmiştir. Halkalı, Yenikapı, Üsküdar, Sirkeci, Gebze gibi önemli merkezlerden geçen Marmaray, şehrin işlek lokasyonlarını birbirine bağlayarak vatandaşlara zaman kazandırıyor. İşte 2024 yılında güncellenen Marmaray durak isimleri ve çalışma saatleri: