1.20 ilk evim konut kredisi son dakika:1.20 faizle konut kredisi hesaplama: 15 yıl vadeli ilk evim konut kredisi çıktı mı, şartları neler?

İlk evini almayı planlayan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın duyurduğu 1.20 faizli konut kredisi kampanyası, büyük bir heyecan yarattı. Bu kampanya, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında, özellikle ilk kez ev sahibi olacak bireyleri desteklemeyi amaçlıyor. 15 yıl vade ile sunulacak olan bu fırsat, ev hanımlarından küçük esnaflara, SSK'lı çalışanlardan geniş bir yelpazede vatandaşımıza hitap ediyor. Peki 1.20 ilk evim konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? 15 yıl vadeli ilk evim kampanyası çıktı mı, şartları neler?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından gözler, kampanyanın detaylarına ve başvuru sürecine çevrildi. Yıl sonuna kadar Meclis gündemine gelmesi beklenen 1.20 faizli konut kredisi, ev sahibi olmayı hayal eden milyonlar için büyük bir kolaylık sunacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konut sahipliğini teşvik edecek bu programın detaylarını paylaştı. Katılım finans ve kalkınma bankacılığının da dahil olduğu bu plan, konut arzını artırarak, ilk konut edinimi için güçlü teşvikler sağlamayı hedefliyor.
Yapılan açıklamalar, ilk evini alacak vatandaşlara yönelik ciddi bir destek ve teşvik programının hayata geçirileceğini gösteriyor. Bu program kapsamında, katılım finans prensipleri doğrultusunda, konut edinimi daha erişilebilir hale getirilecek.