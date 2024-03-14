1.20 ilk evim konut kredisi son dakika:1.20 faizle konut kredisi hesaplama: 15 yıl vadeli ilk evim konut kredisi çıktı mı, şartları neler?

İlk evini almayı planlayan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın duyurduğu 1.20 faizli konut kredisi kampanyası, büyük bir heyecan yarattı. Bu kampanya, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında, özellikle ilk kez ev sahibi olacak bireyleri desteklemeyi amaçlıyor. 15 yıl vade ile sunulacak olan bu fırsat, ev hanımlarından küçük esnaflara, SSK'lı çalışanlardan geniş bir yelpazede vatandaşımıza hitap ediyor. Peki 1.20 ilk evim konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? 15 yıl vadeli ilk evim kampanyası çıktı mı, şartları neler?