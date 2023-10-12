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Türkiye Hırvatistan'ı mağlup etti! Almanya'ya 1 kaldı

EURO 2024 elemeleri D grubunda 6. maçına çıkan Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, grup lideri Hırvatistan'a konuk oldu. Milliler 90 dakika boyunca etkili bir oyun sergiledi ve sahadan galip ayrılmayı başardı. İşte maçta yaşananlar ve gruptaki son durum...

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Giriş Tarihi 12 Ekim 2023, 23:32 Güncelleme 12 Ekim 2023, 23:51
Türkiye Hırvatistan’ı mağlup etti! Almanya’ya 1 kaldı 1

EURO 2024 elemeleri D grubunda 6. maçına çıkan Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, grup lideri Hırvatistan'a konuk oldu. Milliler 90 dakika boyunca etkili bir oyun sergiledi ve sahadan galip ayrılmayı başardı.

Türkiye Hırvatistan’ı mağlup etti! Almanya’ya 1 kaldı 2

Türkiye'ye Hırvatistan karşısında galibiyeti getiren gol, Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Golcü oyuncu, Salih Özcan'ın harika pasında savunma arkasına sarktı ve Livakovic'i avladı.

Türkiye Hırvatistan’ı mağlup etti! Almanya’ya 1 kaldı 3

GRUPTAKİ SON DURUM

Milliler bu galibiyetle birlikte Ermenistan maçının ardından kaybettiği grup liderliğini geri aldı. 6 maç sonunda 13 puana ulaşan milliler, maç eksiği ile 10 puanı bulunan Hırvatistan'ın önünde yer aldı.

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