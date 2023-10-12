EURO 2024 elemeleri D grubunda 6. maçına çıkan Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, grup lideri Hırvatistan'a konuk oldu. Milliler 90 dakika boyunca etkili bir oyun sergiledi ve sahadan galip ayrılmayı başardı.
Türkiye'ye Hırvatistan karşısında galibiyeti getiren gol, Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Golcü oyuncu, Salih Özcan'ın harika pasında savunma arkasına sarktı ve Livakovic'i avladı.
GRUPTAKİ SON DURUM
Milliler bu galibiyetle birlikte Ermenistan maçının ardından kaybettiği grup liderliğini geri aldı. 6 maç sonunda 13 puana ulaşan milliler, maç eksiği ile 10 puanı bulunan Hırvatistan'ın önünde yer aldı.