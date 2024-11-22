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Yasemin Şefkatli'den göz kamaştırıcı pozlar! "Değişik bir ciddiyet"

Ünlü şarkıcı İdo Tatlıses ile mutlu bir yuva kuran Yasemin Şefkatli, sosyal medyadan sık sık paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Son olarak Şefkatli, çekindiği yeni pozlarını Instagram hesabından yayınladı. Ünlü güzele beğeni ve yorum yağdı.

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Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 20:19 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 20:52
Yasemin Şefkatli’den göz kamaştırıcı pozlar! Değişik bir ciddiyet

Yasemin Şefkatli, İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın biricik oğulları İdo Tatlıses ile görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti.

Yasemin Şefkatli’den göz kamaştırıcı pozlar! Değişik bir ciddiyet

Çift kısa süre sonra müjdeli haber duyurmuş ve mutlu evliliklerini İbrahim Ayel ve Sinan Emir ismini verdikleri ikizleriyle taçlandırmışlardı.

Yasemin Şefkatli’den göz kamaştırıcı pozlar! Değişik bir ciddiyet

POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Yasemin Şefkatli'den yeni bir paylaşım geldi.

Instagram'da "Değişik bir ciddiyet" notuyla paylaştığı yeni pozlarına takipçilerinden kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Yasemin Şefkatli'den göz kamaştırıcı pozlar!

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