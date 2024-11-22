Yasemin Şefkatli'den göz kamaştırıcı pozlar! "Değişik bir ciddiyet"

Yasemin Şefkatli, İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın biricik oğulları İdo Tatlıses ile görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti.
Çift kısa süre sonra müjdeli haber duyurmuş ve mutlu evliliklerini İbrahim Ayel ve Sinan Emir ismini verdikleri ikizleriyle taçlandırmışlardı.
POZLARINA BEĞENİ YAĞDI
Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Yasemin Şefkatli'den yeni bir paylaşım geldi.
Instagram'da "Değişik bir ciddiyet" notuyla paylaştığı yeni pozlarına takipçilerinden kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.