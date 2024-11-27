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Yasemin Şefkatli ikizleriyle eğlenceli ev hallerini paylaştı! “Akşam oyunu”

Ünlü şarkıcı İdo Tatlıses ile mutlu bir evlilikleri olan Yasemin Şefkatli, sosyal medyadan aile pozlarını sık sık paylaşmaya devam ediyor. Son olarak ikiz çocuklarıyla birlikte eğlenceli ev hallerini paylaşan Şefkatli, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 21:17 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 21:20
Yasemin Şefkatli ikizleriyle eğlenceli ev hallerini paylaştı! Akşam oyunu

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli ile 7 Ekim 2021 yılında dünyaevine girmişti.

Yasemin Şefkatli ikizleriyle eğlenceli ev hallerini paylaştı! Akşam oyunu

Geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebek beklediklerini duyuran çift, oğullarını 22 Ocak'ta kucaklarına almıştı.

Yasemin Şefkatli ikizlerini paylaştı

Yasemin Şefkatli ikizleriyle eğlenceli ev hallerini paylaştı! Akşam oyunu

Ünlü çift, ikizlerine İbrahim Ayel ve Sinan Emir isimlerini vermişti.

Yasemin Şefkatli ikizleriyle eğlenceli ev hallerini paylaştı! Akşam oyunu

EĞLENCELİ ANLARINI PAYLAŞTI

Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Yasemin Şefkatli'den ikizleriyle yeni eğlenceli bir paylaşım geldi.

Yasemin Şefkatli ikizleriyle eğlenceli ev hallerini paylaştı! Akşam oyunu

Şefkatli paylaşımına, "Akşam oyunu" notunu da eklemeyi ihmal etmedi.

Yasemin Şefkatli ikizleriyle eğlenceli ev hallerini paylaştı! Akşam oyunu

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Instagram'daki paylaşımına takipçilerinden kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.

İşte Yasemin Şefkatli'nin ikizleriyle paylaştığı o kareler..

Yasemin Şefkatli ikizlerini paylaştı

Yasemin Şefkatli ikizleriyle eğlenceli ev hallerini paylaştı! Akşam oyunu
Yasemin Şefkatli ikizleriyle eğlenceli ev hallerini paylaştı! Akşam oyunu
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