Yasemin Şefkatli ikizleriyle eğlenceli ev hallerini paylaştı! “Akşam oyunu”

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli ile 7 Ekim 2021 yılında dünyaevine girmişti.
Geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebek beklediklerini duyuran çift, oğullarını 22 Ocak'ta kucaklarına almıştı.
EĞLENCELİ ANLARINI PAYLAŞTI
Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Yasemin Şefkatli'den ikizleriyle yeni eğlenceli bir paylaşım geldi.
BEĞENİ VE YORUM YAĞDI
Instagram'daki paylaşımına takipçilerinden kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.
İşte Yasemin Şefkatli'nin ikizleriyle paylaştığı o kareler..