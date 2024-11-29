Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu annesi için kesenin ağzını açtı! 80 bin TL’ye ev tuttu!

Oyunculuk kariyerine 2016 yılında İkinci Şans filmi ile başlayan ve şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu'ndan annesine büyük bir sürpriz geldi.

Ünlü oyuncu, annesi Lütfiye Saraçoğlu için kesenin ağzını açtı. Aramızda Kalmasın programında yer alan habere göre; Afra Saraçoğlu annesi Lütfiye Saraçoğlu için ev tuttu.

İstanbul'da bir yalı dairesinde oturan Afra Saraçoğlu, annesinin kendisine yakın olması için aylık 80 bin TL'yi gözden çıkardı.

Bu hamlesiyle sosyal medyada kısa sürede gündem olan Saraçoğlu için "Hayırlı evlat", "Aferin Afra'ya" yorumları yapıldı.