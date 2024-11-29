Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu annesi için kesenin ağzını açtı! 80 bin TL’ye ev tuttu!

Oyunculuk kariyerine 2016 yılında İkinci Şans filmi ile başlayan ve şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu'ndan annesine büyük bir sürpriz geldi.
Ünlü oyuncu, annesi Lütfiye Saraçoğlu için kesenin ağzını açtı. Aramızda Kalmasın programında yer alan habere göre; Afra Saraçoğlu annesi Lütfiye Saraçoğlu için ev tuttu.
İstanbul'da bir yalı dairesinde oturan Afra Saraçoğlu, annesinin kendisine yakın olması için aylık 80 bin TL'yi gözden çıkardı.
Bu hamlesiyle sosyal medyada kısa sürede gündem olan Saraçoğlu için "Hayırlı evlat", "Aferin Afra'ya" yorumları yapıldı.
ANNESİ SAYESİNDE KEŞFEDİLDİ!
Öte yandan Afra Saraçoğlu'nun annesinin büyük payı olduğu keşfedilme hikayesi de tekrar gündeme geldi.
AFRA SARAÇOĞLU NASIL KEŞFEDİLDİ?
Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Hanım, Özcan Deniz'in yeni projesini duyurmak için Nurgül Yeşilçay ile yaptığı paylaşımı gördü.
Söz konusu paylaşımda Özcan Deniz, "Başladık biz" notuyla Nurgül Yeşilçay ile verdiği pozu yayınladı. Saraçoğlu'nun annesi de bunun özerine Deniz'e sosyal medya üzerinden mesaj attı.
İkinci Şans (2016) adlı filmde Yeşilçay'ın kızını oynaması için renkli gözlü bir kız arayışında olan Deniz'e gelen bu mesaj ise Saraçoğlu'nun hayatını değiştirdi. Saraçoğlu bu sayede oyunculuğa adım atmış oldu.