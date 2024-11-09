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Wanda Nara’dan Mauro Icardi ifşası! Kendisine attığı son mesajı paylaştı!

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın L-Gante ile canlı yayında öpüşmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bunun üzerine alyansını attığı iddia edilen Icardi'nin zürafayı öptüğü eski bir fotoğrafı sosyal medyada yayınlaması ve Simge Sağın'ı Instagram'da takibe alması dikkat çekmişti. İkili arasında yeni bir gelişme yaşandı. Wanda Nara, Icardi'nin kendisine attığı son mesajı sosyal medyada paylaştı.

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Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 16:22 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 16:31
Wanda Nara’dan Mauro Icardi ifşası! Kendisine attığı son mesajı paylaştı!

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin bir dargın bir barışık olduğu eşi Wanda Nara'nın adı aylar önce L-Gante ile aşk dedikodularına karıştı. Geçen günlerde ise Nara, yeni aşkı L-Gante ile canlı yayında öpüştü.

Wanda Nara’dan Mauro Icardi ifşası! Kendisine attığı son mesajı paylaştı!

Bunun üzerine Icardi'nin alyansını attığı dedikoduları yayıldı. Hatta eşini sosyal medyada takipten çıkaran ünlü futbolcunun çocuklarına DNA testi yaptıracağı bile iddia edildi.

Wanda Nara’dan Mauro Icardi ifşası! Kendisine attığı son mesajı paylaştı!

Sosyal medyada tepki çeken Wanda Nara cephesinden de şu açıklama geldi: "Ayrıyım ve istediğim kişiyle birlikte olmakta özgürüm. Maddi olarak çocuklarıma tek başıma bakıyorum. Kızlarımın ne yazık ki rehin olan evcil hayvanlarını kurtarmak için de tehditlerle de uğraşıyorum. Aile fotoğrafı yüzünden mutsuz bir ilişkide kalmam"

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