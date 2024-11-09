Wanda Nara’dan Mauro Icardi ifşası! Kendisine attığı son mesajı paylaştı!

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi 'nin bir dargın bir barışık olduğu eşi Wanda Nara 'nın adı aylar önce L-Gante ile aşk dedikodularına karıştı. Geçen günlerde ise Nara, yeni aşkı L-Gante ile canlı yayında öpüştü.

Sosyal medyada tepki çeken Wanda Nara cephesinden de şu açıklama geldi: "Ayrıyım ve istediğim kişiyle birlikte olmakta özgürüm. Maddi olarak çocuklarıma tek başıma bakıyorum. Kızlarımın ne yazık ki rehin olan evcil hayvanlarını kurtarmak için de tehditlerle de uğraşıyorum. Aile fotoğrafı yüzünden mutsuz bir ilişkide kalmam"