Wanda Nara gözyaşlarını tutamadı! Icardi sorularını cevapsız bıraktı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile Nara'nın evliliği ihanetle son bulmuştu ve ikili hala gündemden düşmüyor. Icardiyi, genç bir rapçiyle aldatan ve şimdilerde hamile olduğu iddia edilen Wanda Nara , gazetecilerin sorularını yanıtlarken duygusal anlar yaşadı.

İlişkilerinde bir küs bir barışık giden Wanda Nara, 10 yıllık eşini rapçi L-Gante ile aldatmıştı. Mouro Icardi ile yollarını ayıran Nara, kendisinden 13 yaş küçük L-Gante ile yeni aşka yelken açmış ve Icardi ile mahkemelik olmuştu.