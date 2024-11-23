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Wanda Nara gözyaşlarını tutamadı! Icardi sorularını cevapsız bıraktı

Wanda Nara ve Mauro Icardi çifti magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Her hareketleri olay olan ünlü çiftten son olarak Wanda Nara, gazetecilerin Icardi ile ilgili sorularına yanıt vermek yerine gözyaşlarına boğuldu. Sorular karşısında oldukça duygusal bir an yaşayan Nara, hızlıca aracına binerek oradan uzaklaştı. Nara'nın bu sessizliği, çiftin ilişkisinde yeni bir kriz olup olmadığı sorularını akıllara getirdi.

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Giriş Tarihi :23 Kasım 2024 , 21:50 Güncelleme Tarihi :23 Kasım 2024 , 21:53
Wanda Nara gözyaşlarını tutamadı! Icardi sorularını cevapsız bıraktı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile Nara'nın evliliği ihanetle son bulmuştu ve ikili hala gündemden düşmüyor. Icardiyi, genç bir rapçiyle aldatan ve şimdilerde hamile olduğu iddia edilen Wanda Nara, gazetecilerin sorularını yanıtlarken duygusal anlar yaşadı.

Wanda Nara gözyaşlarını tutamadı! Icardi sorularını cevapsız bıraktı

İlişkilerinde bir küs bir barışık giden Wanda Nara, 10 yıllık eşini rapçi L-Gante ile aldatmıştı. Mouro Icardi ile yollarını ayıran Nara, kendisinden 13 yaş küçük L-Gante ile yeni aşka yelken açmış ve Icardi ile mahkemelik olmuştu.

Wanda Nara gözyaşlarını tutamadı! Icardi sorularını cevapsız bıraktı

ÇITIR SEVGİLİSİNDEN HAMİLE İDDİASI

Wanda Nara'nın aşk yaşadığı L-Gante'den hamile olduğu çiftin bir erkek bebek beklediği iddiaları öne atılmıştı.

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