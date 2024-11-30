Ünlü şef Somer Sivrioğlu’ndan Tanyeli’ye ziyaret! “Sen insanı ağlarken güldürürsün”

Tanyeli bir süre önce pankreas kanserine yakalandığını sevenleriyle paylaşmıştı. Çok sayıda operasyon geçiren ünlü ismin çok fazla kilo verdiği ise dikkatlerden kaçmamıştı.
Sevenlerinden ve takipçilerinden dua isteyerek ameliyata giren Tanyeli'nin ameliyatının güzel geçtiği öğrenilmişti.
Hastanede ameliyat sonrası dinlenen Tanyeli, sosyal medya hesabından bir paylaşım yayınlamıştı.
''BURASI HASTANE, PASTANE DEĞİL''
Tanyeli, kendisini hastanede ziyaret etmeye gelenlerin uzun süre kaldığını ve ziyaretçilerin bu konuda daha hassas olmalarını söylemişti.
"HASTAYIM VE DİNLENMEK ZORUNDAYIM"
Tanyeli hastane odasından paylaştığı videoda şu sözlerine yer vermişti:
''Hepinize hayırlı haftalar. Sağlık, afiyet, bolluk, bereket, mucize dolu haberler alacağımız güzel bir hafta olmasını diliyorum. Ve sizden bir şey rica ediyorum. Bunu bir duyuru olarak düşünün. Beni lütfen yanlış anlamayın. Uzun zamandır hastanedeyim. 2 ayı geçti hastane durumum. Hasta ziyareti adabını tabii ki ben öğretecek değilim. Kıymet bilip gelen ayaklarınızdan binlerce kez razı olsun. Ama bizi anlamanız açısından, sanki belki biraz kılavuzluk yapabilirim diye düşünüyorum. Çok mutlu oluyorum dostlarımın gelmesine, ziyaret etmesine ama hastanede olmamın sebebi hastayım ve dinlenmek zorundayım. 2 ayı geçkin bir süredir bilmem kaç metrekarenin içindeyim. Ziyaretçi geldiği zaman çok çok mutlu oluyorum ama uzun sürdüğü zaman biraz ızdırap haline gelebiliyor. Çünkü sancım oluyor, ağrım oluyor, şişkinliğim oluyor. Benim gibi bütün hastaların da sanıyorsam. İşte burası da hastane pastane değil ki arkadaşlar. Birisi odadayken tuvalete gidemiyorum mesela. Gelip birisi oturuyor saatlerce. Yani bu konuda sizden hem kendi adıma hem de benim gibi rahatsızlık duyan varsa onların adına da ufak bir bilgilendirme diye düşünün. Geldiniz, oturdunuz, ne güzel, ne kadar mutlu oluyorum. Ama belirli bir süreyi geçtikten sonra gerçekten ızdırap dolu sancılarla kıvranmak zorunda kalabiliyorum. Ne geldiyse başıma içime atmaktan geldi. O yüzden kendime söz verdim bu videoyu da yapıverdim. Başımın üstünde yeriniz var ziyaretçi saatlerinde.
Tanyeli'yi hastanede en son ziyaret eden isimlerden biri de Masterchef jüri üyesi Somer Sivrioğlu oldu.
Ziyaretle ilgili Instagram hesabından paylaşım yapan ve duygusal sözleriyle yürekleri burkan Tanyeli şu ifadeleri kullandı:
"Bugün ağladığım kadar hiç ağlamadım ,bazı şeyleri anlatmak imkansız ya işte öyle bir şey. Hemşireler şaşkın, ben bana şaşkın. Ünlüysen ölebilirsin, ünlüsün diye öfkeli, dostların destek oluyor diye öfkeli, doğruları söylüyorsun diye öfkeli birileri var. Allah'tan azınlıklar, yoksa nasıl bu kadar karanlığı içinde taşıyorlar.
Gerçi ben çocukluktan şanssız biraz da bahtsızım, o zaman ünlü değildim, o yüzden ölde demediler galiba. Bakımsızlıktan vereme yakalandığımda sadece 6 yaşındaydım, 2 seneye yakın İzmir'de devlet seneteryomuna birçok kez yattım çıktım, çıkamayanlar vardı acısıyla hayatın o zamanlarda tanıştım.
Gerçi oraya da aileden şanssız olduğum için, düşün aile var ama çocuk esirgemedesin, ya da bakıcıdasın ... Şimdi bile bir de senin hastalığın için ağlamıştım ben diyebilen aile var. Beklenti için yaklaşan ama sevgiden samimiyetten uzak, hırs için sadece yaparlar seni bir basamak. O yüzden uzağım, benim çocuklarım ve eşim yani çekirdek ailem ve dostlarımın maneviyatı bana yeter. Sevenlerin gönülden yaptığı dualar yeter. İnsanoğlunun malesef bazıları çürük elmadan beter.
Aileni seçemiyorsun ,yapılan kötülüklerin önüne geçemiyorsun. Bunlarla beslenen insanlar var. Uzun hikaye, Rabbimin lütfu benim dostlarım oldu, bugün de ziyaretleri ile yüzümü güldürdüler. Canım Somerim canım 24 yıllık Sidney ailemden ve hatta ex Aslım nikah şahitlerimiz canlarım dostlarım. Senin mekana gelinecek o kadayıf karides yenilecek. Üzerine tanımam öyle bir gurme benim gibi sonradan görme değil."