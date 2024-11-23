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Türk sineması yasta! Samim Meriç hayatını kaybetti

Yeşilcam'ın unutulmaz isimlerinden Samim Meriç, 84 yaşında hayata veda etti. Çok sayıda filmde rol alan usta oyuncunun ölümü, sanat camiasını ve sevenlerini derin bir yasa boğdu.

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Giriş Tarihi :23 Kasım 2024 , 20:37 Güncelleme Tarihi :23 Kasım 2024 , 20:37
Türk sineması yasta! Samim Meriç hayatını kaybetti

"Tatar Ramazan", "Beklenmeyen Misafir", "Düşler De Ölür" ve "Ağlama Sevgilim" gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Samim Meriç, yaşamını yitirdi.

Türk sineması yasta! Samim Meriç hayatını kaybetti

Aralarında Yılmaz Güney, Nebahat Çehre ve Kadir İnanır'ın da bulunduğu birçok isimle kamera karşısına geçen usta oyuncu Samim Meriç 84 yaşında hayatını kaybetti.

Türk sineması yasta! Samim Meriç hayatını kaybetti

Yeşilcam'ın usta oyuncusu Meriç'in acı kaybı yakınlarını ve sevenlerini derin bir yasa boğdu.

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Oyuncular Sendikası, Samim Meriç'in ölümüne ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Değerli meslektaşımız Samim Meriç hayatını kaybetti. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun"

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