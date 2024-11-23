Türk sineması yasta! Samim Meriç hayatını kaybetti

"Tatar Ramazan", "Beklenmeyen Misafir", "Düşler De Ölür" ve "Ağlama Sevgilim" gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Samim Meriç, yaşamını yitirdi.

Aralarında Yılmaz Güney, Nebahat Çehre ve Kadir İnanır'ın da bulunduğu birçok isimle kamera karşısına geçen usta oyuncu Samim Meriç 84 yaşında hayatını kaybetti.